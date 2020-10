Kate Middleton et le prince William recrutent : des critères exigeants imposés

Vous maniez le balais comme personne ? Vous faites la chasse à la moindre poussière ? Vous êtes l'aise les mains dans des gants en plastique pour récurer les WC ? Alors ce job est peut-être fait pour vous ! Kate Middleton et le prince William cherchent une femme de ménage haut de gamme mais sont très regardants sur bien des aspects...

Une place se libère à Kensington Palace, la résidence officielle de Kate et William. Le site Royal Vacancies a mis en ligne une annonce pour un contrat à durée indéterminée. Le couple recherche "une personne d'expérience" afin de travailler dans les résidences royales de la couronne britannique. Cela comprend donc leur domicile ainsi que d'autres propriétés à travers le Royaume-Uni. "Vous serez le support de la gestion de toutes les opérations d'entretien ménager et remplacerez de manière proactive la gouvernante principale, en étant responsable en son absence", peut-on lire sur le descriptif du poste. "Vous aurez une approche organisée de la tâche et aurez de la fierté dans ce que vous faites", est-il précisé.

Kate Middleton et le prince William ont cependant plusieurs exigences quant à la personne qui viendra travailler auprès d'eux et de leurs trois enfants : George (7 ans), Charlotte (5 ans) et Louis (2 ans). "Vous serez capable de gérer une charge de travail très large, de faire preuve d'initiative, de vous plier à un rythme de travail flexible, y compris d'être capable de pouvoir voyager. Le maintien de la confidentialité et l'exercice de la discrétion à tout moment est primordial. C'est une excellente occasion de rejoindre une équipe solidaire et positive. Vous serez autonome et aimerez également travailler en collaboration", précise l'annonce.

Tous ceux intéressés par l'offre ont jusqu'au 7 novembre pour postuler. Les premières personnes retenues auront ensuite droit à un questionnaire très poussé. Une collecte d'informations qui comprend des questions sur la santé mentale des postulants ou encore sur leurs données bancaires !