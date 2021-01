Kate Middleton : Nouveau look de "working mom" et crinière XL, la duchesse surprend

Quand ils ne sont pas en visioconférence, Kate Middleton et le prince William assurent l'école à la maison pour leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis (7, 5 et 2 ans), comme ils l'avaient fait lors du premier confinement. En septembre dernier, la petite famille avait pu regagner Londres et son appartement au palais de Kensington. George et Charlotte avaient alors effectué leur rentrée dans leur école de St Thomas's Battersea. Ravi, le prince William avait alors confié à Hello : "Je pense que tous les parents poussent un soupir de soulagement avec le retour à l'école. Cinq mois, ça a été merveilleux, mais ça a été long." Un retour à une vie (presque) normale qui n'a finalement duré que trois mois...