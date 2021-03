Prince Philip, 99 ans : opéré avec succès pour un problème cardiaque

Enfin des nouvelles. Le prince Philip, époux de la reine Elizabeth II, qui est hospitalisé depuis plus de deux semaines pour une infection, a finalement subi "avec succès une intervention" pour un problème cardiaque préexistant, a annoncé jeudi 4 mars 2021, le palais de Buckingham.

Transféré lundi 1er à l'hôpital St Bartholomew's de Londres, le prince Philip également duc d'Edimbourg "restera à l'hôpital plusieurs jours pour être soigné, se reposer et récupérer", a précisé le palais dans son communiqué. Son état de santé est "en légère amélioration", avait déclaré quelques heures auparavant sa belle-fille Camilla lors d'une visite dans un centre de vaccination à Londres. Il "souffre par moments (...) Nous croisons les doigts", a ajouté la duchesse de Cornouailles et épouse du prince Charles. Quelques jours après son hospitalisation - à l'hôpital King Edward VII -, le prince Philip avait subi des examens cardiaques dans un nouvel établissement, faisant craindre une détérioration de son état. Comme le précise l'AFP, l'hôpital St Bartholomew's, situé près de la cathédrale St Paul, dans le centre de Londres, dispose du plus grand service cardiovasculaire spécialisé en Europe, le Barts Heart Center.

Le prince Philip, véritable roc survivant à tous les aléas de la vie, y compris un spectaculaire accident de voiture en janvier 2019, a reçu la visite de son clan ces derniers jours dont son fils Charles, ressorti très ému. Son petit-fils le prince William avait quant à lui assuré quelques jours plus tôt qu'il allait bien et que les médecins "gardaient un oeil sur lui".

Le prince Philip a battu en 2009 le record de longévité des conjoints de monarques britanniques détenu par Charlotte, épouse de George III. Il a pris sa retraite en août 2017, après avoir participé à plus de 22 000 engagements publics officiels depuis l'accession de son épouse au trône en 1952. En raison de la pandémie de coronavirus, il a passé la dernière année en grande partie confiné avec la reine, qui est âgée de 94 ans, au palais de Windsor, à l'exception d'un séjour estival dans leur château écossais de Balmoral.