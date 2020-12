Elizabeth II en deuil : elle a fait ses adieux à son cher dorgi Vulcan, juste avant Noël

Elizabeth II n'est pas le seul membre de la famille royale a avoir récemment perdu un fidèle compagnon... Fin novembre, le prince William et Kate Middleton ont eux aussi fait leurs adieux à leur chien Lupo, un cocker noir qui faisait partie de leur famille depuis 2012. "Très tristement le week-end dernier, notre cher chien Lupo est décédé. Il a été au coeur de notre famille ces neuf dernières années et il va beaucoup nous manquer", les parents de George, Charlotte et Louis (7, 5 et 2 ans) ont-ils témoigné sur le compte Instagram de Kensington.