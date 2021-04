Elizabeth II en deuil : l'épouse du prince Philip se console avec deux jeunes compagnons

Après 73 ans de mariage, Elizabeth II se retrouve veuve. Le 9 avril 2021, son mari le prince Philip est décédé dans ses appartements privés du château de Windsor, à l'âge de 99 ans. Depuis, la reine peut bien sûr compter sur le soutien de ses quatre enfants, Charles, Anne, Andrew et Edward, mais également sur deux petits compagnons qui ont récemment rejoint la famille royale.

Comme l'a rapporté une source du Daily Mail samedi, la souveraine de bientôt 95 ans se console tant bien que mal avec les deux chiots qui lui ont été offerts en février dernier, lorsque le prince Philip était hospitalisé à Londres. Le premier est un dorgi (un croisement entre un corgi et un teckel) baptisé Fergus, en hommage à Fergus Bowes-Lyon, l'oncle de la reine décédé au combat pendant la Première guerre mondiale. Le second est un corgi appelé Muick, en référence au lac du même nom, situé sur le domaine royale de Balmoral, en Ecosse.

Pour la première fois, la reine possède des chiens qui ne descendent pas de Susan, le tout premier corgi qu'elle avait reçu pour ses 18 ans en 1944. En tout, plus de trente compagnons à quatre pattes ont partagé sa vie. L'arrivée de ces deux chiots est d'autant plus surprenante qu'il avait été annoncé qu'Elizabeth ne ferait plus se reproduire ses chiens adorés en raison de son grand âge, par peur de les laisser orphelins. Suite au décès de Willow en 2018, puis celui de Whisper, et enfin celui de Vulcan en novembre 2020, seul restait son corgi Candy.

Les prochains jours s'annoncent éprouvants pour la souveraine : samedi 17 avril, se tiendront les obsèques du prince Philip en la Chapelle Saint-Georges de Windsor. Une cérémonie dont l'organisation est chamboulée par la crise sanitaire, qui impose à Elizabeth II de ne choisir que trente invités. Si la présence de ses quatre enfants (et leurs conjoints) est quasiment assurée, celle de ses petits-enfants est en revanche incertaine. Héritier au trône, le prince William devrait y prendre part, avec son épouse Kate Middleton. La présence de son frère le prince Harry a également été confirmée. C'est seul, sans Meghan Markle, que le duc de Sussex fera son grand retour en Angleterre, après un an d'absence et de tensions.