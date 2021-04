Obsèques du prince Philip : Meghan Markle "a fait tout son possible" pour venir avec Harry, en vain

C'est finalement seul que le prince Harry va prendre part aux obsèques de son grand-père le prince Philip, le 17 avril 2021. Enceinte d'une petite fille attendue pour l'été prochain, Meghan Markle est contrainte de rester en Californie avec leur fils Archie (22 ans). L'ex-actrice de 39 ans aurait tout essayé pour se rendre elle aussi à Windsor et soutenir son mari dans cette épreuve.

"La duchesse a fait tout son possible pour voyager aux côtés du duc, mais malheureusement, elle n'a pas reçu l'autorisation médicale de son médecin", a rapporté une source proche des Sussex au magazine Harper's Bazaar. C'est donc depuis sa villa de Montecito, à Santa Barbara, que Meghan Markle assistera aux funérailles du duc d'Edimbourg, dont les détails ont été communiqués par le palais de Buckingham samedi en fin de journée, au moment même où le prince Charles a rendu hommage à son "cher papa".

Les obsèques vont commencer à Windsor le samedi 17 avril à 15h (heure locale) : le cercueil du prince Philip sera transporté jusqu'à la Chapelle Saint-Georges du château à bord d'une Land Rover spécialement conçue pour l'occasion, par le défunt lui-même. Lors de cette procession militaire, plusieurs membres de la famille royale devraient suivre le cercueil à pieds, y compris les quatre enfants du duc d'Edimbourg (le prince Charles, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward). Le doute subsiste en ce qui concerne la présence de la reine Elizabeth (bientôt 95 ans) et les petits-enfants du prince Philip, tels que William et Harry.

Hommage timide et nouvelles critiques

Le retour du prince Harry en Angleterre est d'autant plus attendu qu'il s'agira du tout premier depuis son départ de la monarchie il y a plus d'un an. Ses retrouvailles avec sa famille s'annoncent délicates depuis le scandale provoqué par son interview vérité avec Oprah Winfrey, diffusée début mars à la télévision américaine... Unis dans le deuil, le duc de Sussex et ses proches pourraient se réconcilier à l'occasion de cette réunion de famille précipitée.

En attendant de voir le prince Harry retrouver les siens, un timide hommage au prince Philip a été publié sur le site de sa fondation avec Meghan Markle, baptisée Archewell : "A la mémoire de son altesse royale le duc d'Edimbourg. 1921-2021. Merci pour votre service... Vous nous manquerez beaucoup." Un message bref et formel qui n'a pas manqué de déclencher une nouvelle vague de critiques...