Mort du prince Philip : digne, le prince Charles rend hommage à son "cher papa"

Au lendemain du décès de son père le duc d'Edimbourg, le prince Charles a pris la parole face caméras pour lui rendre hommage ce 10 avril 2021. Devant sa demeure d'Highgrove, dans le Gloucester, le fils aîné de la reine Elizabeth et du prince Philip a témoigné son émotion lors d'une rare prise de parole personnelle. Le Britannique de 72 ans a également remercié ses concitoyens pour leurs nombreux messages de soutien.

"Comme vous pouvez l'imaginez, mon père nous manquera énormément à ma famille et à moi. Il était une personne si aimée et appréciée, et en dehors de tout ça, je peux imaginer qu'il aurait été si profondément touché par le nombre de personne ici et partout dans le monde et dans le Commonwealth, qui je pense aussi, partage notre deuil et notre chagrin", le prince Charles a-t-il notamment déclaré aux journalistes.

"Mon cher papa était une personne très spéciale qui, je pense par-dessus tout, aurait été étonnée par la réaction et les choses touchantes qui ont été dites à son sujet et de ce point de vue, nous sommes, ma famille, profondément reconnaissants pour tout cela. Cela nous soutiendra dans cette perte particulière et en cette période particulièrement triste. Merci."