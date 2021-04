Le prince Philip est mort selon ses conditions : ses dernières heures avec Elizabeth et Charles

Ils auront été ensemble jusqu'au bout, après 73 ans de mariage. Le 9 avril 2021, c'est avec son épouse Elizabeth à son chevet que le prince Philip s'en est allé. Comme le palais de Buckingham l'a annoncé vendredi, le duc d'Edimbourg est décédé "paisiblement" dans la matinée, dans ses appartements privés du château de Windsor, comme il le souhaitait.

À en croire les informations publiées par The Telegraph, le prince Philip voulait finir ses jours "dans son propre lit" et "selon ses propres conditions". Son état de santé se serait sérieusement dégradé dans la nuit de jeudi à vendredi, mais la reine aurait refusé que son époux soit transporté à l'hôpital. Il faut dire que le Britannique avait déjà passé un mois hospitalisé à Londres entre février et mars, d'abord pour une infection, puis pour être opéré d'un problème cardiaque. "Il a passé l'essentiel des quatre semaines où il était à l'hôpital à essayer de rentrer chez lui, a rapporté une source du journal. Ils ont opéré son coeur dans le but de lui donner un peu plus de temps, peut-être avec son 100e anniversaire à l'esprit [le 10 juin prochain]. Mais il ne se souciait pas vraiment de ça." Son départ de l'hôpital le 16 mars dernier est finalement sa dernière apparition publique.

Quelques heures après l'annonce du décès du duc d'Edimbourg, son fils le prince Charles a été aperçu quittant le château de Windsor dans sa Tesla et regagnant sa demeure d'Highgrove, dans le Gloucestershire. Le prince de Galles a été là pour épauler sa mère la reine dans cette épreuve. Si père et fils n'ont pas toujours été proches, le prince Charles a tout de même passé beaucoup de temps avec Philip ces derniers temps. Il est le seul d'ailleurs a avoir eu l'autorisation de lui rendre visite lorsqu'il était hospitalisé à Londres. "C'est un petit réconfort aujourd'hui que le prince ait été en contact beaucoup plus régulier avec son père ces dernières semaines et mois, qu'il n'aurait pu l'être autrement (...)", a ajouté la source du Telegraph. Philip et Charles se seraient "dit les choses qui devaient être dites".

Harry et Meghan enfin de retour ?

Vendredi soir, les princes Andrew et Edward ont eux aussi rendu visite à leur mère, qui entame une période de deuil officiel d'au moins huit jours. Même si la crise sanitaire chamboule les plans du palais pour les obsèques du prince Philip, ce dernier aurait de toute façon demandé à être enterré sans grande cérémonie nationale. Les obsèques se tiendront le 17 avril prochain : une cérémonie religieuse sera organisée pour un petit nombre de proches en la chapelle St George, au château de Windsor, avant que le duc d'Edimbourg ne soit inhumé non loin de là, dans les jardins de Frogmore.

Depuis la Californie, où il est parti s'installer avec femme et enfant il y a maintenant un an, le prince Harry préparerait activement son retour express au Royaume-Uni. Pour le moment, un bref hommage a été publié sur le site de leur fondation Archewell. Enceinte de leur deuxième enfant, son épouse Meghan Markle pourrait quant à elle rester aux États-Unis avec Archie (22 mois). Le retour du duc de Sussex est d'autant plus attendu qu'il surviendrait en pleine crise royale, après son interview vérité avec Oprah Winfrey, lors de laquelle il a notamment laissé entendre que des membres de la Firme avaient fait preuve de racisme...