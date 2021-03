Le prince Philip est sorti de l'hôpital : première apparition sous bonne escorte

C'est donc depuis son lit d'hôpital que le duc d'Edimbourg a suivi le nouveau scandale qui éclabousse la famille royale depuis l'interview vérité du prince Harry et Meghan Markle avec Oprah Winfrey, diffusée à la télévision américaine le 7 mars. Un entretien lors duquel les Sussex, installés en Californie depuis maintenant un an, ont notamment confié leur mal-être au sein de la Firme et les inquiétudes à teneur racistes qu'auraient eu certains membres de la famille royale. De sérieuses accusations rapidement démentie par le prince William.

Dans un communiqué relayé par le palais de Buckingham le 9 mars, Elizabeth II a quant à elle affirmé que "toute la famille est attristée d'apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan." La reine de 94 ans a ajouté : "Les questions soulevées, en particulier celles liées à la race, sont préoccupantes. Bien que certains souvenirs puissent varier, elles sont prises très au sérieux et seront traitées par la famille en privé. Harry, Meghan et Archie [22 mois] seront toujours des membres très aimés de la famille."

