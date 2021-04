Mort du prince Philip : retour très attendu du prince Harry en Angleterre, avec Meghan Markle ?

Alors que la plus grande partie des obsèques du prince d'Edimbourg a déjà été organisée, "sans grand tralala" selon ses souhaits, la date reste encore à déterminer. Un cortège funéraire devrait défiler dans Londres, dans un contexte particulier puisque la capitale anglaise est toujours confinée. Les membres de la famille royale devrait suivre le cercueil du prince Philip jusqu'à la Chapelle Saint-Georges de Windsor. Jusqu'à ce jour, le prince Philip reposera au château de Windsor, où il s'est éteint. Le prince Harry fera assurément partie du cortège et pendant que le Britannique de 36 ans prépare son retour très attendu sur le sol anglais, une grande question se pose : sera-t-il accompagné par son épouse, Meghan Markle ?

La question se pose pour plusieurs raisons. D'abord parce que Meghan Markle est actuellement enceinte et bien avancée dans cette nouvelle grossesse révélée au monde entier le 14 février dernier. L'ancienne actrice américaine de 39 ans attend une petite fille dont la naissance est prévue pour l'été prochain. Cette grossesse pourrait s'avérer incompatible avec un aussi long voyage, qui plus est en temps de crise sanitaire. "Harry veut plus que tout être là pour sa famille, et plus particulièrement pour sa grand-mère en cette période affreusement difficile, a fait savoir une source anonyme au Daily Mail. Meghan est bien évidemment enceinte alors elle devra prendre conseil auprès des médecins pour savoir si il est raisonnable qu'elle voyage, mais je pense qu'Harry ira sans aucun doute."

L'autre raison de sa possible absente est liée aux fortes tensions qui règnent au sein de la famille royale britannique, qui ont été renforcées par l'interview de Meghan et Harry accordée à Oprah Winfrey et diffusée le 8 mars dernier sur CBS. Le couple, sans filtre, avait lâché de graves accusations à l'encontre de la famille royale, notamment que l'un de ses membres s'était permis des remarques odieuses quant à la couleur de peau de leur fils Archie, 2 ans le 6 mai prochain. Le métissage du jeune garçon aurait dérangé mais Meghan et Harry n'ont pas souhaité aller jusqu'à révéler un nom précis.

La duchesse et le duc de Sussex n'ont plus mis un pied sur le sol anglais depuis un an, depuis qu'ils sont partis s'installer définitivement en Californie et qu'ils ont acheté un nid douillet à Montecito. Qu'il soit seul ou accompagné, le prince Harry doit appréhender ce grand retour combiné à un douloureux deuil.