Interview de Meghan Markle et Harry : ils révèlent le sexe de leur deuxième enfant !

L'interview tant attendue a finalement été diffusée aux Etats-Unis. Dimanche soir, la chaîne américaine CBS a enfin dévoilé l'entretien vérité du prince Harry et Meghan Markle avec Oprah Winfrey. Une conversation lors de laquelle les Sussex ont non seulement évoqué leur départ de la monarchie et leurs relations délicates avec le reste de la famille royale, mais également l'arrivée de leur deuxième enfant.

Déjà parents d'un petit garçon prénommé Archie, né le 6 mai 2019, Meghan Markle et Harry ont confirmé que leur deuxième enfant est prévu pour l'été prochain : et il s'agit d'une fille ! Face à Oprah Winfrey, le duc de Sussex s'est dit "reconnaissant" : "Avoir un enfant, que ce soit un ou deux aurait été incroyable, mais avoir un garçon et puis une fille... Maintenant nous avons notre famille et nous sommes quatre", le Britannique de 36 ans a-t-il commenté, comme l'a rapporté People. Une famille de quatre qui, à priori, restera comme ça, puisque les Sussex n'envisagent pas d'agrandir leur clan à l'avenir.

Le prince Harry et Meghan Markle avaient annoncé l'arrivée de leur deuxième enfant le 14 février dernier, au jour de la Saint-Valentin, avec une magnifique photo en noir et blanc prise à distance par leur ami photographe Misan Harriman. Un cliché sur lequel le couple était apparu radieux et complice, au naturel dans un jardin ensoleillé. Habillée d'une robe blanche signée Wes Gordon pour Caroline Herrera, l'ex-actrice de 39 ans avait affiché son ventre rond.