Meghan Markle accusée de harcèlement par des employés du palais

Les relations entre les Sussex et Buckingham ne sont pas prêtes de s'arranger de si tôt... A en croire les informations du journal anglais The Times publiées le 2 mars 2021, Meghan Markle a été accusée de harcèlement par un employé du palais de Kensington lorsqu'elle était encore un membre actif de la famille royale. Des accusations qui refont surface à quelques jours seulement de son interview événement avec son mari le prince Harry et Oprah Winfrey...

La plainte aurait été formulée en octobre 2018 - soit cinq mois après le fastueux mariage des Sussex à Windsor - par celui qui était alors le secrétaire de communication du couple, un certain Jason Knauf. Ce dernier aurait dénoncé le comportement abusif de la nouvelle duchesse de Sussex en affirmant qu'elle aurait viré deux assistants et sapé la confiance d'un troisième membre du personnel. Jason Knauf aurait soumis sa plainte aux ressources humaines dans l'espoir de protéger les employés du palais. Toujours selon The Times, le prince Harry aurait tenté de l'en dissuader. De quoi relancer les anciennes rumeurs qui affirmaient que Meghan Markle était une diva difficile à gérer au quotidien, au point de pousser plusieurs de ses employés à la démission...

Auprès du Times, les avocats des Sussex ont dénoncé "une campagne de dénigrement calculée basée sur une désinformation trompeuse et nuisible" : "Nous sommes déçus de voir un média donner de la crédibilité à cette représentation diffamatoire de la duchesse de Sussex. Ce n'est pas une coïncidence que ces accusations déformées et vieilles de plusieurs années, visant à saper la duchesse, soient transmises aux médias britanniques peu de temps avant qu'elle et le duc parlent ouvertement et honnêtement de leur expérience de ces dernières années."

"C'est celui qui dit qui l'est" ?

Les avocats du prince Harry et Meghan Markle font référence à l'interview confidences qu'ils ont accordée à leur amie et voisine Oprah Winfrey. Un entretien assuré sans filtre, dont un premier extrait a été dévoilé dimanche dernier, et qui sera diffusé le 7 mars prochain sur la chaîne américaine CBS. Non seulement le couple devrait revenir sur ses deux années de service au sein de la monarchie, marquées par une trop forte pression médiatique et un manque de soutien (présumé) de la part de la famille royale, mais surtout sur son départ de la Firme et du Royaume-Uni dans l'espoir d'une vie plus libre et plus paisible en Californie avec leur fils Archie (21 mois) et leur deuxième enfant à venir. Une interview qui, pour sûr, ne manquera pas d'irriter du côté de Buckingham et de la famille royale, déjà inquiétée par l'état de santé du prince Philip...

Dans un communiqué relayé mardi par plusieurs médias, dont People, un porte-parole de Meghan Markle et Harry a commenté ces nouvelles accusations de harcèlement en affirmant que "la duchesse est attristée par ces dernières attaques sur son comportement, d'autant plus qu'elle a elle-même été victime de harcèlement et qu'elle est profondément engagée à soutenir ceux qui ont subi douleur et traumatisme". Il a été ajouté : "Elle est déterminée à poursuivre son travail pour encourager la compassion partout dans le monde et continuera de s'efforcer à montrer l'exemple en faisant le bien et en faisant ce qui est juste."