Meghan Markle accusée de harcèlement : sa meilleure amie sort du silence et prend sa défense

A défaut de pouvoir compter sur le soutien de la famille royale, Meghan Markle peut s'appuyer sur ses amies. Alors qu'elle se retrouve accusée de harcèlement, suite à un article du Times révélant une plainte d'un ancien employé de Kensington, la duchesse de Sussex a reçu un précieux message de soutien : le 4 mars 2021, sa meilleure amie Lindsay Roth s'est saisie de son compte Instagram pour prendre sa défense. Les deux Américaines se sont connues alors qu'elles étaient étudiantes à l'Université Northwestern, au début des années 2000.

"Meg a toujours été la gentillesse incarnée, faire le bien est dans son ADN. Je sais que cela est vrai après vingt-deux ans d'une très proche amitié. J'ai vu de mes propres yeux la façon dont elle traite ses amis et leur famille, et ses collègues, a d'abord écrit celle qui est aujourd'hui productrice télé et auteure, en légende de deux photos souvenirs avec sa célèbre copine. Si elle conduit avec vous dans le siège passager, elle lancera son bras droit devant vous à la moindre bosse dans un geste d'amour pour assurer votre sécurité. Si vous avez un objectif particulier, elle vous aidera à l'atteindre, et vos passions deviendront les siennes en votre nom. Si vous avez un jour le plaisir de rencontrer Meg - et j'espère que vous serez plus nombreux - vous verrez l'amie altruiste et magnanime que j'ai la chance d'avoir à mon côté."

A en croire Lindsay Roth, Meghan Markle est une amie très "drôle", du genre à vous provoquer un fou rire. Une BFF qui est aussi "intelligente". "Elle était cette femme lorsque nous étions étudiantes ensemble à la Northwestern University, elle était cette femme à Los Angeles quand elle passait ses journées à auditionner, elle était cette femme vivant à Toronto pour jouer Rachel Zane dans Suits, elle était cette femme avant que vous ne saviez qu'elle fréquentait Harry, elle était cette femme après que vous découvriez qu'elle sortait avec Harry, elle était cette femme lorsqu'elle est devenue duchesse de Sussex et elle est toujours, sans l'ombre d'un doute, cette même femme aujourd'hui." Une véritable déclaration d'amitié, particulièrement bienvenue en pleine tempête médiatique.