Meghan Markle, diva imbuvable en séance photo : une "caricature de superstar"

L'homme rapporte également : "Elle est arrivée en portant une casquette, en cachant son visage et baissant la tête (...). Comme vous le feriez si vous marchiez dans la rue sans vouloir que les paparazzis vous prennent en photo (...). C'était une sorte de caricature de quelqu'un jouant la superstar." Un avis partagé par le photographe Tommy Mendes, qui a tiré le portrait de Meghan Markle lors d'une séance photo en 2015, à New York, pour le site internet The Aesthete : "Elle avait une équipe avec elle, dont son maquilleur et son agent, et c'était comme s'ils étaient dans Mean Girls [le film avec Lindsay Lohan sorti en 2004, NDLR]. Ils formaient une clique, à dévisager les autres gens, rire et s'amuser entre eux."

Elle est le boss

Selon l'artiste, la future duchesse de Sussex était certes "facile à prendre en photo", mais imposait de valider tous les clichés : "Elle a mis la pression dès le début sur le fait qu'elle allait devoir tout approuver (...). Dès que vous dites 'action', elle sait comment faire son travail. Mais une fois que l'appareil s'arrête, elle n'est pas la personne la plus sympathique (...). Vous devez demander la permission avant de shooter quoi que ce soit. Elle est le boss. Vous avez l'impression de marcher sur des oeufs."

Un portrait peu flatteur qui a suivi l'épouse du prince Harry dès qu'elle a rejoint la famille royale et pris ses quartiers au palais de Kensington en 2017. Une duchesse si exigeante qu'elle aurait été à l'origine des démissions en cascade que les Sussex ont connues ensuite... Fatiguée des critiques et de la pression médiatique, frustrée de ne pas pouvoir moderniser la Couronne comme elle aurait aimé le faire, Meghan Markle a finalement pris ses distances avec la monarchie, pour commencer en mars dernier une nouvelle vie avec Harry et Archie (bientôt 1 an), dans sa Californie natale.