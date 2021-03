Meghan Markle sous le feu des critiques : Kate et Camilla responsables de vieilles rumeurs ?

La source du tabloïd mentionne notamment la rumeur selon laquelle Kate Middleton aurait fini en pleurs pendant les essayages de sa fille Charlotte avant le mariage des Sussex ou encore la dispute présumée entre Harry et Angela Kelly, l'habilleuse de la reine Elizabeth, en ce qui concerne la tiare de Meghan pour ses noces. Les Sussex estimeraient "que les hommes en costumes gris étaient obsédés par l'idée de les détruire" lorsqu'ils étaient des membres actifs de la famille royale, entre 2018 et 2020.

Le palais de Buckingham "préoccupé"

Difficile de s'y retrouver entre toutes ces rumeurs autour du prince Harry et Meghan Markle, ravivées le 2 mars par un article du Times révélant une plainte pour harcèlement contre la duchesse, formulée par son ancien secrétaire de communication Jason Knauf, en octobre 2018. Il aurait dénoncé le comportement abusif de l'ex-actrice américaine en affirmant qu'elle aurait viré deux assistants et sapé la confiance d'un troisième membre du personnel.

Mercredi, Buckingham a réagi en se disant "très préoccupé" par cette affaire : "Notre équipe de ressources humaines examinera les circonstances relevées dans l'article. Les membres du personnel impliqués à l'époque, y compris ceux qui ont quitté la Maison royale, seront invités à participer pour voir si des leçons peuvent être tirées. A croise le Daily Mail, une dizaine d'employés seraient prêts à témoigner de leur expérience désagréable avec les Sussex...

Auprès du Times, les avocats des Sussex ont dénoncé "une campagne de dénigrement calculée basée sur une désinformation trompeuse et nuisible", lancée à quelques jours seulement de l'interview événement de Meghan et Harry. Dans un communiqué relayé par plusieurs médias, dont People, un porte-parole du couple a ajouté que "la duchesse est attristée par ces dernières attaques sur son comportement, d'autant plus qu'elle a elle-même été victime de harcèlement et qu'elle est profondément engagée à soutenir ceux qui ont subi douleur et traumatisme". Une tempête médiatique dans laquelle la mère d'Archie (21 mois) peut notamment compter sur le soutien de sa discrète meilleure amie, qui a pris sa défense dans un rare message posté sur Instagram.

