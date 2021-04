Kate et William en fête, naissance, anniversaires... Une belle saison riche en émotion pour la famille royale

En dépit de la crise sanitaire, le printemps et l'été 2021 devraient être festifs pour une grande partie de la famille royale britannique. Et pour cause : Elizabeth II et ses proches ont plusieurs anniversaires importants à célébrer, en attendant l'arrivée d'un nouveau royal baby cet été...

C'est bien sûr la reine qui va lancer la saison des festivités avec son anniversaire. Le 21 avril 2021, la monarque soufflera ses 95 bougies. Si la traditionnelle parade Trooping The Colour organisée chaque année à Londres a - cette année encore - été annulée en raison de la pandémie, la souveraine pourrait malgré tout fêter son anniversaire en (très) petit comité au château de Windsor, où elle est confinée depuis le début de la crise du coronavirus. C'est là qu'Elizabeth pourrait ensuite fêter les 100 ans de son mari le prince Philip, le 10 juin, si monsieur est remis de ses récents problèmes de santé.

Autre événement majeur de cette belle saison : les 10 ans de mariage du prince William et Kate Middleton. Cela fait déjà une décennie que la jolie Britannique a enfilé sa robe Alexander McQueen, aidée de sa petite soeur Pippa, pour rejoindre officiellement la monarchie lors d'une fastueuse cérémonie célébrée en l'abbaye de Westminster. Bien qu'à moitié confinés, le duc et la duchesse de Cambridge devraient certainement préparer un petit quelque chose pour fêter leurs noces d'étain, ne serait-ce qu'un nouveau portrait de famille !