Diaporama Kate et William en fête, naissance, anniversaires... Une belle saison riche en émotion pour la famille royale

Kate et William en fête, naissance, anniversaires... Une belle saison riche en émotion pour la famille royale

La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres.

Le prince Harry et Meghan Markle annoncent l'arrivée de leur deuxième enfant en image, avec une photo prise par leur ami photographe Misan Harriman. Le 14 février 2021.

Michael Middleton, Carole Middleton, le prince Charles et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Philip, duc d'Edimbourg, Pippa Middleton et le prince Harry - Mariage de Kate Middleton et du prince William d'Angleterre à Londres. Le 29 avril 2011