Elizabeth II, bientôt 95 ans : un bien triste anniversaire, l'abandon d'une très vieille tradition

Pour la première fois en plus de soixante-dix ans, la reine va célébrer son anniversaire sans son mari le prince Philip. Quatre jours seulement après les obsèques du duc d'Edimbourg, Elizabeth II soufflera ses 95 bougies en toute modestie. A en croire les informations du Daily Mail publiées le 18 avril 2021, la souveraine pourrait même passer cette bien triste journée d'anniversaire uniquement entourée des quelques employés qui l'accompagnent au château de Windsor depuis le début de la pandémie. Pour ce qui est du traditionnel portrait, très attendu et qui marque cet anniversaire royal, la reine Elizabeth n'en fera pas cette année. On imagine en effet mal la monarque prendre la pose avec le sourire alors qu'elle est en deuil...

Elizabeth II pourrait tout de même profiter d'un tea time d'anniversaire avec certains membres de sa famille. D'après une source du Mirror, sa fille la princesse Anne, ses belles-filles Camilla et Sophie de Wessex, ainsi que Kate Middleton - auraient mis en place un roulement pour des visites réparties dans les prochains jours. Le petit-fils de la reine, le prince Harry, aurait d'ailleurs reporté son retour en Californie, auprès d'une Meghan Markle très enceinte, pour pouvoir passer du temps avec sa grand-mère à l'occasion de son 95e anniversaire. Si le duc de Sussex a déjà pu se rapprocher de son frère William et sa belle-soeur Kate Middleton lors des funérailles du prince Philip samedi, il n'a en revanche pas été aperçu au côté de la reine.

Elizabeth II est apparue très seule lors des obsèques de son mari de toujours... Uniquement accompagnée d'une dame d'honneur pour son arrivée en Bentley à la chapelle Saint-Georges, à distance de ses enfants et petits-enfants pourtant présents, la souveraine est apparue digne sous son chapeau et son masque noirs, une couleur qui devrait l'accompagner dans les prochaines semaines. Un changement de garde-robe d'autant plus flagrant quand on sait à quel point elle affectionne d'ordinaire les tenues colorées.

Dès le début de la crise sanitaire au Royaume-Uni, en mars 2020, la reine et son mari Philip avaient quitté Buckingham et l'agitation londonienne pour poser leurs valises à Windsor, accompagnés d'un poignée d'employés royaux. Elizabeth II ne serait d'ailleurs pas prête de revenir à Londres de si tôt, préférant le calme et le cadre champêtre de Windsor, où elle peut se balader à poney et promener ses deux nouveaux chiots. Un cadre qui lui permettrait de faire son deuil en toute tranquillité.