Elizabeth II en deuil : fini les tenues colorées, elle passe au noir... pour longtemps

Le protocole prescrit un certain nombre de règles lorsque la famille royale est en deuil. Si l'organisation des obsèques du prince Philip est chamboulée à cause de la crise sanitaire, certains usages s'appliquent malgré tout. Le jour des funérailles, samedi 17 avril 2021 au château de Windsor, Elizabeth II et ses proches porteront bien sûr des tenues noires ou de couleur sombre, en signe de respect. En revanche, la reine et les autres femmes présentes ne devraient pas porter de voile noir puisque le défunt n'était pas un souverain (mais un prince consort).

Bien qu'elle n'ait fait aucune apparition depuis le décès de son mari, survenu le 9 avril dernier à Windsor, Elizabeth II porte très certainement déjà du noir. Le lundi suivant l'annonce de la mort du duc d'Edimbourg, soit le 12 avril, le Royaume-Uni a entamé une période de deuil national de huit jours : les drapeaux sont en berne et tous les engagements royaux de la reine ont été suspendus, sauf une cérémonie pour le départ de son bras droit...

Les tenues que porteront les membres de la famille royale aux obsèques du prince Philip ont fait l'objet d'une délicate discussion entre Elizabeth II et ses conseillers : après plusieurs jours d'hésitation, la reine a finalement rompu la tradition et interdit à ses proches de porter un uniforme militaire et ce, pour éviter tout embarras à son fils prince Andrew, mais aussi à son petit-fils le prince Harry...

Retour aux affaires le 11 mai, en noir ?

Suite aux funérailles et à cette première période de huit jours, la souveraine devrait suivre une seconde période de deuil royal de 30 jours, durant laquelle elle devra mettre de côté son incroyable collection de vêtements colorés. C'est donc tout de noir vêtue qu'elle soufflera ses 95 bougies le 21 avril, certainement soutenue dans son deuil par ses quatre enfants, huit petits-enfants et dix arrières-petits-enfants, mais aussi ses deux nouveaux compagnons à quatre pattes.

Ce vestiaire 100% noir pourrait même accompagner la souveraine pendant plusieurs années, si l'on en croit un expert royal cité par le Telegraph : "La tenue de deuil fait partie de la culture royale européenne depuis des siècles, mais elle a atteint son apogée au 19ème siècle avec l'influence de la reine Victoria, qui a établi une norme à suivre pour le reste de la société, a-t-il expliqué. Les veuves devaient porter du noir, puis du blanc ou du mauve, pendant au moins trois ans, avant de pouvoir revenir à des vêtements richement colorés."

Elizabeth II reprendra officiellement les affaires royales le 11 mai, en prenant part à la cérémonie d'ouverture du Parlement. Si elle était accompagnée de son mari le duc d'Edimbourg jusqu'à sa retraite en 2017, c'est depuis épaulée par son héritier, le prince Charles, que la souveraine poursuit ce type d'engagement.