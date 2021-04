Elizabeth II : Quatre jours après la mort de Philip, la reine essuie un autre départ avec dignité

Le devoir avant tout. Le 13 avril 2021, quatre jours seulement après le décès de son mari le prince Philip, Elizabeth II était de retour aux affaires royales. La reine a mis son deuil entre parenthèses le temps d'une cérémonie officielle organisée pour le départ en retraite du comte William Peel, qui occupait le poste clef de Lord Chamberlain (le fonctionnaire en chef de la cour) depuis 14 ans. Quelle triste coïncidence pour la souveraine que de perdre son bras droit au moment même où elle prépare les obsèques de son époux...

Lors d'une cérémonie organisée au château de Windsor mardi, William Peel a donc rendu ses insignes de Lord Chamberlain et Chancelier de l'Ordre Royal de Victoria. Le septuagénaire devait initialement quitter ses fonctions fin 2020, mais il a reporté son départ à cause de la pandémie. Avant de partir en retraite, le comte a donc supervisé l'organisation des funérailles du prince Philip qui se tiendront à Windsor samedi 17 avril. Cette Operation Forth Bridge (comme elle est surnommée au palais) revient désormais à son successeur : le baron Andrew Parker, ancien chef du MI5 (de 2013 à 2020) et nouveau Lord Chamberlain, arrivé dès le 1er avril pour une transition en douceur plus que bienvenue en cette période de deuil pour la famille royale.

Nul doute que l'ancien et le nouveau Lord Chamberlain ont aidé la reine à choisir les trente personnes qui prendront part aux obsèques du prince Philip samedi. Une liste drastiquement réduite en raison de la crise sanitaire, mais qui finalement, est en accord avec le souhait du défunt, qui a demandé à être enterré sans grande cérémonie nationale.