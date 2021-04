Le prince Harry est arrivé à Windsor : il a déjà retrouvé un membre de sa famille

Tout juste arrivé au Royaume-Uni après une année d'absence, le prince Harry a déjà retrouvé certains membres de sa famille avant les obsèques du prince Philip, samedi prochain à Windsor. D'après les informations de Page Six datées du lundi 12 avril 2021, l'époux de Meghan Markle aurait retrouvé sa cousine, la princesse Eugénie d'York, dont il est particulièrement proche. La jeune femme de 31 ans serait le premier membre de la famille royale britannique à avoir revu Harry.

Eugénie est d'ailleurs celle qui héberge Harry pour ce triste séjour en solo au Royaume-Uni. Arrivé lundi de Californie, le papa d'Archie (22 mois) doit actuellement respecter une quarantaine de plusieurs jours - cinq s'il venait à présenter un test PCR négatif -, avant de loger chez sa cousine, son mari Jack Brooksbank et leur nouveau-né August. C'est la première fois que le prince Harry pourra rencontrer ce petit bout, né en février dernier, et dont le deuxième prénom est Philip, en hommage à son arrière grand-père, décédé vendredi dernier à 99 ans.

Harry et Meghan Markle avaient proposé à Eugénie et son mari Jack Brooksbank d'emménager au Frogmore Cottage de Windsor, lorsqu'ils ont appris qu'ils allaient bientôt avoir un enfant. "Tout est là pour une nouvelle famille et un nouveau bébé. Mais c'est toujours la maison britannique d'Harry et Meghan. C'est là qu'ils résident lorsqu'ils reviennent, mais ils sont ravis de pouvoir ouvrir leurs portes à la princesse Eugénie et à Jack alors qu'ils fondent leur famille", avait précisé une source à Page Six au moment où Eugenie et Jack ont emménagé dans la demeure, en novembre 2020.

Pour l'heure, le prince Harry n'aurait revu que sa cousine. On imagine que dès qu'il pourra quitter l'enceinte de la pièce où il se confine, le duc de Sussex ira voir sa grand-mère Elizabeth, son père le prince Charles, mais aussi son frère William, avec qui les relations sont très tendues depuis son interview vérité avec Oprah Winfrey, diffusée début mars à la télévision américaine. Cette période de deuil et les funérailles du prince Philip seront peut-être l'occasion pour les frères brouillés de renouer un liens...