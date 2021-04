Harry et William, les retrouvailles : l'absence de Meghan, "une bonne chose"

La mort de leur grand-père pourra-t-elle réunir les frères brouillés ? Le prince Harry et le prince William seront bientôt réunis pour les obsèques du prince Philip, décédé le 9 avril 2021 à l'âge de 99 ans. Meghan Markle attendant une petite fille pour le début de l'été, elle n'a pas été autorisée à voyager. Ainsi, les frères royaux pourront se retrouver seuls à seuls, sans Meghan. L'occasion de régler leurs différends une bonne fois pour toutes.

Le prince Harry, qui a fait le trajet dimanche, est arrivé en avance pour les obsèques du prince Philip à la chapelle St-George de Windsor. C'est la première fois qu'il met les pieds au Royaume-Uni depuis le mois de mars 2020. Ce sera également la première fois que les frères se verront depuis l'interview vérité à Oprah Winfrey.

Les spécialistes de la monarchie britannique en sont certains : ces retrouvailles autour d'une douleur commune pourraient bien réconcilier Harry et William. "Si il y a bien une bonne chose qui pourrait émaner de la mort du duc d'Edimbourg, ça pourrait être ça. Ils ont désormais besoin de s'accorder et avec de la chance, cette épreuve les mettra face à face. Puisque la pandémie a éloigné Harry de la famille depuis si longtemps, ça a été impossible pour eux de régler leurs problèmes et déterminer ce dont ils ont besoin. Ils ont cruellement besoin d'être ensemble", a estimé la biographe experte de la famille royale, Penny Junor, auprès du Sun.

Des retrouvailles aux funérailles

Après un an de séparation - et malgré des conversation téléphoniques récurrentes -, Harry et William devraient avoir l'occasion de mettre les choses à plat. Face à Oprah, le papa de Archie (2 ans en mai) avait déploré que son père, le prince Charles, et son frère, le prince William, soient "enfermés" par leurs responsabilités. "Le temps guérit les choses", avait-il espéré.

Le duc de Sussex a été vu en train de quitter Los Angeles à bord d'un avion de la compagnie British Airways, pour une arrivée à Heathrow à 13h15 samedi. Il devra désormais se soumettre à une quarantaine de dix jours, mais pourrait en sortir cinq jours plus tard s'il venait à présenter un test PCR négatif - hypothèse la plus probable.

Même s'il n'était pas en mesure de produire un test négatif, le prince Harry pourrait se rendre aux funérailles de son grand-père. La loi britannique autorise à quitter l'isolation pour des sujets sensibles et personnel, comme les enterrements. Une période de deuil national de deux semaines a été déclarée par la reine Elizabeth après le décès de son époux.