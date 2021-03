Meghan Markle enceinte : cet objet spécial qu'elle léguera à sa fille

Meghan Markle aurait-elle tout prévu ? Il y a six ans, la duchesse de Sussex expliquait en interview - bien avant d'accueillir son fils Archie - qu'elle avait déjà mis de côté un objet particulier, tout spécialement pour sa future fille. Désormais enceinte d'une petite fille, l'épouse du prince Harry sait avec certitude qu'elle pourra lui léguer ce bien spécial.

Dans une interview accordée à Hello! en 2015, Meghan Markle expliquait s'être offert un petit présent - une montre Cartier - à l'occasion de la reconduite de sa série, Suits, pour une troisième saison. "J'ai toujours convoité la montre Cartier French Tank. Quand j'ai appris que Suits allait avoir droit à une troisième saison - ce qui, à l'époque, était un grand cap - j'ai complètement fait une folie et acheté la version deux-en-un", avait-elle expliqué.

Meghan Markle en avait profité pour faire graver le bijoux : "De M.M pour M.M". "Je prévois de la donner à ma fille un jour. C'est ça qui fait que cet objet est spécial, cette connexion que vous avez avec eux", avait expliqué la future épouse du prince Harry.

Lors de l'interview vérité accordée à Oprah Winfrey et diffusée le 8 mars dernier, Meghan et Harry dévoilaient le sexe de leur futur bébé : une petite fille. "D'avoir un garçon puis une fille - qu'est ce qu'on pourrait demander de plus ?", a tendrement questionné le duc de Sussex. Cette fillette sera la dernière enfant du couple. "Deux c'est bien", ont-ils révélé. "Maintenant nous avons notre famille et nous sommes quatre", s'est réjouit Harry.

"Haz" et "Megz" avaient annoncé l'arrivée de leur deuxième enfant un 14 février - comme Diana Spencer -, en publiant une photo de famille où la duchesse avait le ventre rond.