Meghan Markle parée de bijoux : nouvel hommage à Diana pour son interview avec Harry et Oprah

Meghan Markle porte également son bracelet Love de chez Cartier et sa paire de boucles d'oreilles en topazes bleues de chez Birks. Mais c'est surtout son bracelet en diamants qui a attiré l'attention : un modèle qui, selon plusieurs médias, dont le Daily Mail et Page Six, pourrait être le bracelet Cartier qui appartenait à la princesse Diana. La duchesse de Sussex possède une jolie petite collection de bijoux hérités de cette belle-mère qu'elle n'a jamais connue : une paire de boucles d'oreilles papillons, un jonc en or, la bague de cocktail avec aigue-marine...

Pour s'assurer qu'elle est avec nous dans ce voyage fou

En 2017, pour créer la bague de fiançailles de Meghan Markle, le prince Harry avait déjà ouvert la boite à bijoux de sa mère en y piochant deux diamants. Deux pierres précieuses qui ont rejoint un plus large diamant originaire du Botswana, pays qui tient une place particulière dans l'histoire du couple. "Les petits diamants de chaque côté viennent de la collection de bijoux de ma mère, pour s'assurer qu'elle est avec nous dans ce voyage fou", avait expliqué Harry lors de l'annonce officielle des fiançailles.

Quand elle ne porte pas de précieux bijoux de famille, Meghan Markle est une adepte des accessoires personnalisés. En plus d'une bague d'éternité Lorraine Schwartz, choisie avec soin par son mari pour leur premier anniversaire de mariage, la duchesse de Sussex possède plusieurs colliers faisant référence aux prénoms d'Archie et Harry. Nul doute qu'avec l'arrivée de son deuxième enfant, la duchesse verra sa collection s'agrandir dans les prochains mois !