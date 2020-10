Meghan et Harry en Afrique : cette nouvelle vie que leur avait proposée Elizabeth II

Après Finding Freedom, la première biographie sur les Sussex et le Megxit ayant fait grand bruit lors de sa sortie en août dernier, un second ouvrage consacré au prince Harry et sa prise de distances avec la monarchie sera publié le 15 octobre 2020. Il s'agit d'un livre intitulé Battle of Brothers : William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult [que l'on pourrait traduite par La Bataille des frères : William, Harry et les coulisses d'une famille tumultueuse], écrit par l'auteur britannique Robert Lacey, historien royal et consultant pour la populaire série Netflix The Crown.

Un premier extrait de cette biographie a été dévoilé par le Daily Mail dimanche : un passage qui évoque la surprenante mission que la reine Elizabeth II aurait envisagée pour aider son petit-fils Harry et Meghan Markle à mieux trouver leur place au sein de la famille royale. En 2019, après un an de mariage, le duc et la duchesse de Sussex étaient déjà en difficulté : harcelé par la presse, en rupture avec William et Kate Middleton, le couple a tenté de voler de ses propres ailes en installant un bureau indépendant au palais de Buckingham, sous la supervision de la reine et de son équipe administrative. Mais là aussi, les démissions et conflits se sont multipliés en interne. Les jeunes parents du petit Archie (1 an), impatients de moderniser la Couronne, se sont rapidement heurtés à un protocole royal rigide et âprement défendu.