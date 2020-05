Archie : A 1 an, sa ressemblance frappante avec Harry au même âge

Le prince Harry peut difficilement renier son fils ! Le 6 mai 2020, le petit Archie a fêté son premier anniversaire à Los Angeles, où ses célèbres parents ont choisi de s'installer en mars dernier. Particulièrement préservé des médias depuis sa naissance, le garçonnet a malgré tout fait une apparition remarquée le temps d'une vidéo publiée sur le compte Instagram de l'association Save The Children. L'occasion de voir la ressemblance entre Archie et Harry au même âge.

Remuant sur les genoux de sa mère Meghan Markle, le petit garçon est apparu en pleine forme lors de cette séance lecture pour la bonne cause, visant à récolter des dons pour les enfants et famille touchés par la crise du coronavirus. Une même forme du visage, le même nez rebondies, de bonnes joues... La petite tête d'Archie rappelle fortement celle de son père à 1 an, en 1985, un peu plus que celui de sa maman au même âge.