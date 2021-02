Meghan Markle a t-elle déjà révélé le sexe du bébé ? Un "indice" sème le doute

Meghan Markle est-elle du genre à laisser des indices ? À peine apparue dans une interview en visio après l'annonce de l'arrivée de son deuxième enfant, ses fans les plus observateurs ont élaboré une théorie. Comme l'a remarqué plusieurs tabloïds dont The Sun, la duchesse de Sussex portait une bague ornée d'un saphir rose de la maison canadienne Ecksand lors de son interview du lundi 22 février 2021.

Un bijou estimé à près de 1200 dollars que Meghan Markle portait à la main droite. Sa belle couleur rose serait pour certains un indice sur le sexe du futur bébé royal. Ainsi avec le prince Harry, ils attendraient bientôt une petite fille. Une affirmation qui reste toujours de l'ordre de la spéculation.

Si autant de fans croient autant à cette théorie, c'est qu'ils pensent que Meghan et Harry connaissent déjà le sexe du bébé. Elle aurait donc pu glisser aisément un indice dans sa tenue. En effet, l'ancienne actrice et son mari avaient déjà choisi le prénom de leur fils Archie avant qu'ils ne naisse et avaient donc préféré connaître le sexe du bébé.

Autre théorie : Meghan Markle aime beaucoup le rose et surtout, les bijoux éco-responsables. Sa bague est ornée d'un saphir issu d'un commerce équitable. Elle est conçue à partir d'or 100% recyclé. "Nous sommes extrêmement honorés que Meghan a choisi de reporter l'une de nos créations éthiques pour sa première apparition depuis l'annonce de sa grossesse", a confié la créatrice de la marque, Erica Bianchini, à People. La duchesse avait déjà porté l'une de ses créations lorsqu'elle était enceinte d'Archie, aux Endeavour Awards, en 2019. Un clin d'oeil délicat.

Pour rappel, Archie, le premier enfant issu du mariage entre le prince Harry et Meghan Markle s'apprête à fêter son 2e anniversaire au mois de mai. Comme Lady Diana, la duchesse avait annoncé l'arrivée prochaine de leur deuxième enfant le jour de la Saint-Valentin, le 14 février dernier.