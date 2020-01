Meghan Markle et Harry : L'origine du prénom d'Archie enfin expliquée ?

Le mot "arche" vient du grec arkhè qui signifie le commencement ou l'origine. Ce terme aurait donc inspiré la duchesse de Sussex et son mari avant même de savoir qu'ils attendaient un garçon. Il se veut également prémonitoire de leur nouvelle vie en Amérique du Nord... Les parents d'Archie (bientôt 9 mois) pourraient également s'être inspirés d'un autre mot grec, arkhon, qui signifie dirigeant.

Maintenant que la reine Elizabeth a accepté qu'ils deviennent indépendants financièrement, le prince Harry et Meghan Markle semblent avoir plusieurs projets sur le feu. En plus d'une fondation inspirée par les Obama et les Clinton, le couple a déjà déposé le nom de Sussex pour de nombreux produits dérivés et ce, dès juin 2019. Une société de production pour des documentaires engagés et un partenariat de la duchesse avec Disney sont également au coeur de vives rumeurs.