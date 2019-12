Meghan Markle photoshoppée sur la carte de Noël avec Archie : un coup monté ?

Lorsqu'elle a pris la décision - inévitable -, sur la route de son mariage avec le prince Harry, de fermer ses comptes personnels sur les réseaux sociaux, Meghan Markle s'est soulagée du fardeau des commentaires trop souvent mal avisés ou carrément malveillants qui tendent à y fleurir. Mais elle ne peut pas les empêcher pour autant : la diffusion de la carte de voeux du duc et de la duchesse de Sussex, qui met en avant leur petit garçon, n'y a pas échappé.

L'image en question, en noir et blanc, ne manque pourtant pas de légèreté. On y distingue à peine Harry et Meghan, assis au pied du sapin et qui regardent en souriant celui qui, au premier plan, leur vole la vedette, barrant presque l'objectif : leur fils Archie, 7 mois. Et visiblement très intrigué par cette séance photo de son tout premier Noël.

On ne peut pas changer les lois de la physique

Passée la première impression - rigolote, il faut l'avouer -, d'aucuns ont cru déceler l'utilisation d'un logiciel de retouche à l'avantage de la duchesse de Sussex et ont avancé qu'elle avait été photoshoppée : "Regardez le visage de Meghan, c'est du Photoshop. Son visage est net alors que tout le reste est flou. Archie aussi a été photoshoppé", a par exemple estimé un utilisateur de Twitter dont "l'analyse", qui résumait bien le débat qui faisait rage sur les internets, a été relevé par le Daily Mail. "C'est peut-être bien la pire image photoshoppée que j'aie vue", osait même un autre, pas séduit non plus par la manie des Sussex pour les clichés en noir et blanc - "plus facile pour masquer les lignes". Dans les yeux des observateurs les plus critiques, jusqu'aux moindres plis des vêtements d'Archie ou de son père Harry devenaient des signes d'un complot... D'autres enfin se sont agacés que cette carte de voeux apparaisse sur un compte Twitter ne représentant pas le duc et la duchesse, qui ont pris quelques distances avec les réseaux sociaux en cette fin d'année au point que la photo en question n'a pas même été publiée sur leur compte Instagram.

Curieusement, la version de l'image proposée par le site du Daily Mail semble effectivement avoir été retouchée par rapport à celle initialement dévoilée avant Noël sous la forme d'un gif scintillant sur le compte Twitter du Queen's Commonwealth Trust, organisme caritatif qui soutient les jeunes et les populations vulnérables du Commonwealth dont le duc et la duchesse de Sussex sont respectivement le président et la vice-présidente depuis 2018. Le quotidien britannique a même fait intervenir un photographe de presse chevronné pour étayer l'hypothèse soutenue par beaucoup d'internautes : "Il y a quelque chose qui cloche. Harry et Meghan sont sur le même plan, alors si la mise au point est faite sur l'un, elle devrait l'être sur l'autre. (...) Son visage pourrait avoir été photoshoppé, collé sur cette image à partir d'une autre (...) Ils sont si loin en arrière, tout le reste est hors de mise au point. Alors ou bien son visage a été collé, ou bien il a été considérablement retouché. On ne peut pas changer les lois de la physique, qui qu'on soit."

Un coup monté ?

Alors que la polémique commençait à enfler, au point qu'un porte-parole du couple a pris la peine de confirmer l'authenticité de l'image décriée, son auteure est montée au créneau : "Trop fière d'avoir pris cette photo de Noël pour l'une de mes meilleures amies et sa famille. Voilà l'originale qui a été envoyée", a ainsi tweeté candidement l'actrice américaine Janina Gavankar en publiant sa photo (effectivement la même que celle diffusée par le Queen's Commonwealth Trust). Avant, beaucoup moins candidement, d'accuser ouvertement le Daily Mail d'avoir purement et simplement trafiqué l'image pour nuire à la duchesse Meghan : "... et au Mail, je constate que votre campagne contre mon amie se poursuit. Joli photoshoppage de mon image non-photoshoppée, tacle celle qui, dans sa courte bio, se définit notamment comme geek. A présent, on peut peut-être tous revenir à l'esprit de Noël et non à l'esprit de malveillance."

Aperçue dans les séries The L Word et True Blood, Janina Gavankar, amie proche de Meghan Markle depuis une quinzaine d'années, faisait partie des invités du mariage de l'ancienne héroïne de la série Suits avec le prince Harry, en mai 2018 au château de Windsor. Par égard pour la mariée, elle avait gardé jusqu'à la noce sa participation secrète tandis que la presse tentait d'établir la guest list, mais elle avait ensuite consenti à quelques respectueuses confidences après l'événement : "Au bout du compte, c'était un mariage, un vrai mariage, entre deux personnes qui sont deux personnes bien réelles qui sont tombées amoureuses. Ceux qui les connaissent savent que c'est un moment privé qui n'a pas pu être privé. Ce n'était pas une priorité pour moi que mon agent annonce que j'y allais. Ma priorité, ce sera toujours mon amie. Je ne suis pas là pour vous, je suis là pour elle", avait-elle déclaré au magazine Town and Country.

Et, malgré les embûches, elle avait aussi, en repensant au discours du prince Harry lors du repas de la noce, exprimé sa totale confiance : "Son discours était si drôle, si plein d'auto-dérision et d'amour, ce garçon veille sur elle. Quand je suis repartie, j'étais convaincue que ça allait aller pour eux. Je suis partie en faisant entièrement confiance à ces deux-là pour joindre leurs forces dans ce monde pour faire le bien. Ils lm'ont fait chacun de son côté pendant toute leur vie. Imaginez ce qu'ils peuvent faire ensemble."

Pour l'heure, Harry et Meghan, avec Archie, ont mis leurs forces au repos loin du Royaume-Uni, dans un havre de paix au Canada.