Meghan et Harry bientôt à la télévision : la reine, Kate et William aussi... le même jour !

Quelle coïncidence ! A moins que ce n'en soit pas une... Le dimanche 7 mars 2021 sera une journée à suivre devant son écran de télévision. Non seulement la chaîne américaine CBS va diffuser l'interview confidences du prince Harry et Meghan Markle avec leur amie Oprah Winfrey, mais du côté du Royaume-Uni, le reste de la famille royale est également attendu sur le petit écran.

En lieu et place de la grande cérémonie organisée chaque année en l'abbaye de Westminster pour le Commonwealth Day, la reine et ses proches apparaîtront dans une émission spéciale. Les festivités ayant été annulées en raison de la pandémie de coronavirus, la chaîne anglaise BBC One retransmettra ce programme spécial intitulé A Celebration for Commonwealth Day. Non seulement la reine Elizabeth est attendue, mais elle devrait être accompagnée des autres membres actifs de la Firme : le prince Charles et son épouse Camilla, le prince William et son épouse Kate Middleton, ainsi que la comtesse Sophie de Wessex.

Puisque la date du Commonwealth Day était connue depuis de longs mois, la chaîne américaine CBS a-t-elle fait exprès de prévoir l'interview du prince Harry et Meghan Markle en même temps ? D'autant que le dernier engagement officiel des Sussex avant leur départ de la monarchie était justement la cérémonie du Commonwealth à Westminster, le 9 mars 2020. Ce même événement avait d'ailleurs été le premier engagement royal de Meghan Markle au côté de la reine Elizabeth, en mars 2018, soit deux mois avant son mariage avec Harry.