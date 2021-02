Meghan Markle enceinte : une robe hors de prix pour sa première apparition depuis l'annonce

Vendredi 14 février dernier, Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé qu'ils attendaient leur deuxième enfant. Le couple a attendu une semaine pour faire sa première apparition suivant l'heureuse nouvelle. Pour l'occasion, la duchesse enceinte avait enfilé une robe à près de 2000 euros.

C'est une apparition virtuelle que Meghan Markle et le prince Harry ont fait ce lundi 22 février 2021. Les parents du petit Archie (21 mois) et futurs parents d'un deuxième enfant ont participé au Spotify Stream On, un séminaire de près de deux heures de Spotify consacrés aux artistes et créateurs de contenus. Meghan et Harry se sont exprimés pendant 15 secondes, entre une intervention de la chanteuse Billie Eilish et une performance de Justin Bieber.

Filmés sur leur canapé, dans leur maison de Santa Monica en Californie, le duc et la duchesse de Cambridge ont parlé des podcasts de leur société de production, Archewell Audio. "Nous utilisons le podcast pour entamer des conversations puissantes... qui inspirent, qui nous défient et nous éduquent, explique le couple présenté avec ses titres royaux. Nous avons créé Archewell Audio pour nous assurer que nous pouvons pousser les voix qui ne sont pas entendues et pour écouter les histoires des gens. Et le plus important dans tout ça, c'est de créer cette communauté où on peut partager, qui encouragera tout le monde à partager leurs vulnérabilités au sein d'un espace sain."