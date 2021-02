Meghan Markle : Ses prénoms effacés du certificat de naissance d'Archie, le palais en cause ?

Cette nouvelle histoire autour du certificat de naissance d'Archie semble être la parfaite illustration des délicates relations qu'entretiennent les Sussex avec les différentes équipes royales laissées au Royaume-Uni... Qui a donc initié le changement de nom du prince Harry et Meghan Markle sur le certificat de naissance de leur fils ? Après une première réponse cash du côté de la duchesse, c'est au tour du palais de Buckingham de rejeter la faute sur l'ancienne équipe des Sussex.

Pour rappel, Archie Harrison Mountbatten-Windsor est né le 6 mai 2019 au Portland Hospital de Londres. Le 17 mai suivant, ses célèbres parents ont enregistré son certificat de naissance auprès du bureau d'état civil, avant que les noms de Meghan Markle et Harry soient modifiés le 5 juin. Comme le Sun l'a rapporté le 30 janvier 2021, les parents du petit garçon étaient d'abord nommés : "son altesse royale Henry Charles Albert David duc de Sussex" et "Rachel Meghan son altesse royale la duchesse de Sussex". Deux dénominations qui, quelques jours plus tard, ont été modifiées pour : "son altesse royale le prince Henry Charles Albert David duc de Sussex" et "son altesse royale la duchesse de Sussex".

Dimanche soir, un porte-parole de Meghan Markle a sèchement coupé court aux rumeurs en expliquant dans un communiqué que ce changement de nom avait simplement été "dicté par le palais". Mardi, une source royale du Daily Mail a affirmé que le palais de Buckingham n'avait rien à voir avec ces modifications administratives, qui auraient en fait été initiées par l'équipe de Meghan et Harry, à l'époque rattachée au palais de Kensington : "Le certificat a été modifié par l'ancien bureau du duc et de la duchesse de Sussex. Il a été modifié pour assurer la cohérence du nom et du titre de la duchesse avec d'autres documents privés", la source a-t-elle expliqué. Le palais de Buckingham n'a pour le moment fait aucun commentaire officiel sur cette affaire.