Diaporama Meghan Markle : Ses prénoms effacés du certificat de naissance d'Archie, le palais en cause ?

1 / 22 Meghan Markle : Ses prénoms effacés du certificat de naissance d'Archie, le palais en cause ?

2 / 22 Qui a modifié les noms de Meghan Markle et Harry sur le certificat de naissance de leur fils Archie ? Retour sur les échanges contradictoires entre les Sussex et Buckingham...

3 / 22 Meghan Markle, duchesse de Sussex, lit une histoire à son fils Archie à l'occasion de son 1er anniversaire pour le compte Instagram de l'ONG "Save The Children", à Los Angeles, le 6 mai 2020.

4 / 22 Le prince Harry et Meghan Markle, duc et duchesse de Sussex, présentent leur fils Archie dans le hall St George au château de Windsor le 8 mai 2019.

5 / 22 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, avec leur fils Archie ont rencontré l'archevêque Desmond Tutu et sa femme à Cape Town, Afrique du Sud.

6 / 22 Le prince Harry et Meghan Markle, depuis leur jardin de Santa Barbara, appellent les Américains à voter lors des prochaines élections présidentielles aux Etats-Unis. 2020, "Time Magazine".

7 / 22 Meghan Markle, duchesse de Sussex, et le prince Harry en famille lors du baptême de leur fils Archie Mountbatten-Windsor le 6 juillet 2019 dans le Salon Vert au château de Windsor, entourés de la duchesse Camilla de Cornouailles, la duchesse Catherine de Cambridge, le prince Charles, Doria Ragland, Lady Jane Fellowes, Lady Sarah McCorquodale et le prince William, photographiés par Chris Allerton. ©Chris Allerton/SussexRoyal/PA Photos/Bestimage

8 / 22 Le prince Harry et Meghan Markle, duc et duchesse de Sussex, présentent leur fils Archie dans le hall St George au château de Windsor le 8 mai 2019.

9 / 22 Le prince Philip, duc d'Edimbourg, la reine Elisabeth II d'Angleterre, la mère de Meghan Doria Ragland, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex, et leur fils Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Windsor, le 7 mai 2019.

10 / 22 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex vont saluer les équipes de baseball "Boston Red Sox" et "New York Yankees" dans leurs vestiaires dans le cadre des Invictus Games 2019 au London Stadium. En cette occasion, le couple royal a reçu en cadeau pour leur fils Archie, un maillot floqué "Archie", de la part de chaque équipe, avant de rejoindre les tribunes pour assister au match. Londres, le 29 juin 2019.

11 / 22 Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex et leur fils Archie Harrison Mountbatten-Windsor lors d'un match de polo de bienfaisance King Power Royal Charity Polo Day à Wokinghan, comté de Berkshire, Royaume Uni, le 10 juillet 2019.

12 / 22 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, première apparition publique de la duchesse depuis la naissance du bébé royal Archie lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, au palais de Buckingham, Londres, le 8 juin 2019.

13 / 22 Exclusif - Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex et leur fils Archie Harrison Mountbatten-Windsor arrivent à l'aéroport international du Cap, Afrique du Sud, le 23 septembre 2019, pour un voyage officiel de 10 jours sur le continent africain.

14 / 22 Le prince Harry et Meghan Markle lancent leur association caritative Archewell - Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, avec leur fils Archie ont rencontré l'archevêque Desmond Tutu et sa femme à Cape Town, Afrique du Sud. Le 25 septembre 2019

15 / 22 Meghan Markle, le prince Harry et leur fils Archie lors de leur tournée royale en Afrique du sud, à Cape Town, 2019.

16 / 22 Meghan Markle, duchesse de Sussex, le prince Harry et leur fils Archie réunis au pied du sapin pour leur première carte de voeux en famille à l'occasion de Noël 2019.

17 / 22 La carte de voeux 2020 du prince Harry avec Meghan Markle, Archie et leurs deux chiens, prise par Doria Ragland, dans leur jardin de Montecito, décembre 2020.

18 / 22 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, prince de Galles, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Andrew, duc d'York, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, la princesse Beatrice d'York, la princesse Eugenie d'York, la princesse Anne - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019.

19 / 22 Meghan Markle et le prince Harry en visioconférence depuis leur villa de Santa Barbara, le 1er octobre 2020.

20 / 22 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, Le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, La reine Elisabeth II d'Angleterre, Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale d'Angleterre lors de la cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster à Londres le 9 mars 2020.

21 / 22 Le prince Harry et Meghan Markle en visioconférence avec la militante Malala Yousafzai, sur YouTube, octobre 2020.