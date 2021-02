Meghan Markle a changé de nom sur le certificat de naissance d'Archie... Sa réponse cash aux rumeurs

Qu'est-ce qui a bien pu motiver cette surprenante démarche administrative ? Le 5 juin 2019, le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont vu le certificat de naissance de leur fils Archie (né le 6 mai plus tôt) modifié. Un document qui avait été officiellement enregistré le 17 mai 2019, avant que des modifications y soient apportées...

Comme le Sun l'a rapporté le 30 janvier 2021, sur le fameux certificat de naissance, les parents du petit Archie étaient d'abord nommés : "son altesse royale Henry Charles Albert David duc de Sussex" et "Rachel Meghan son altesse royale la duchesse de Sussex". Deux dénominations qui, quelques jours plus tard, ont été modifiées pour : "son altesse royale le prince Henry Charles Albert David duc de Sussex" et "son altesse royale la duchesse de Sussex". Du côté du papa d'Archie, la mention "prince" a donc été ajoutée, tandis que les deux prénoms de sa mère "Rachel Meghan" ont été tout bonnement supprimés pour ne laisser place qu'à son titre royal.

A en croire le journaliste du Sun, cette démarche pourrait faire écho à Diana, la mère du prince Harry, qui se faisait toujours appeler "son altesse royale la princesse de Galles". La chronologie de cette démarche administrative pourrait également laisser penser qu'elle est liée au Megxit... Au printemps 2019, le duc et la duchesse Sussex avaient déjà quitté la Royal Foundation, au sein de laquelle ils oeuvraient en choeur avec William et Kate. A cette époque également, ils avaient déposé la marque "Sussex" sur une multitude produits... Probablement pour préparer leur nouvelle indépendance financière loin de la Couronne, actée en mars 2020, lors de leur installation aux Etats-Unis.

Dimanche soir, un porte-parole de la duchesse de Sussex a coupé court aux rumeurs en expliquant dans un communiqué, relayé par l'auteur royal Omid Scobie, que ce changement de nom avait simplement été "dicté par le palais". Meghan Markle et Harry n'y sont donc pour rien : "Suggérer qu'elle [Meghan Markle, NDLR] voudrait étrangement être dépourvue de nom sur le certificat de naissance de son enfant, ou tout autre document légal, serait drôle si ce n'était pas offensant. Il se passe beaucoup de choses dans le monde en ce moment, concentrons-nous sur ça plutôt que de faire du clic."