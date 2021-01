Meghan Markle et Harry : Leur joli geste à Los Angeles, lors d'une journée spéciale...

Discrètement, le prince Harry et Meghan Markle continuent de s'engager auprès des organisations de bienfaisance installées non loin de chez eux, en Californie. Le 18 janvier 2021, pour prendre part au Martin Luther King Jr. Day, le duc et la duchesse de Sussex ont fait parvenir des repas aux vétérans de l'association The Mission Continues. Lundi, ceux-ci étaient mobilisés à Los Angeles en cette journée commémorant l'héritage du célèbre activiste, chaque année le troisième lundi de janvier. L'occasion pour les parents d'Archie (20 mois) de combiner plusieurs des causes auxquelles ils tiennent en un geste : la réinsertion des vétérans à leur retour de mission, l'égalité sociale et l'aide aux plus démunis grâce à des acteurs locaux.

Un mot du prince Harry et Meghan Markle accompagnait la livraison de repas, préparés par le Homegirl Café, cuisine solidaire de Los Angeles avec laquelle les Sussex avaient déjà mis la main à la pâte en 2020 : "En l'honneur de ce jour de service, et en reconnaissance du Dr. Martin Luther King Jr. et de tout ce qu'il défendait, nous voulons vous envoyer nos mercis et notre reconnaissance à l'équipe de The Mission Continues. Nous sommes si fiers de tout le travail que vous faites pour soutenir la communauté et espérons que vous appréciez ce petit témoignage de notre appréciation", le duc et la duchesse ont-ils notamment écrit, dans une missive relayée sur les réseaux sociaux.

Déjà lorsqu'elle était actrice, Meghan Markle avait l'habitude d'enfiler casquette et gants pour préparer des repas destinés aux gens dans le besoin. La cause des vétérans est en revanche celle du prince Harry, ancien militaire lui-même, qui a douloureusement accepté de renoncer à ses fonctions officielles pour quitter la monarchie.