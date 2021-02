Meghan Markle enceinte pour la 2e fois : découvrez les prénoms favoris des parieurs !

Un nouveau bébé pour la couronne britannique ! Bien que retirés de la famille royale, le prince Harry et son épouse Meghan Markle s'apprêtent à rajouter une ligne sur l'arbre généalogique des Windsor. L'ancienne actrice a annoncé sa deuxième grossesse. Et, outre-Manche, les bookmakers s'en donnent déjà à coeur joie.

Le jeune Archie, né en mai 2019, aura bientôt un petit frère ou une petite soeur. Ses parents n'ont pas donné de détails sur le sexe de leur futur bébé mais les paris vont bon train. Les parieurs britanniques ont d'ores et déjà misé sur deux prénoms qui tiennent le haut de la corde : Alfie si c'est un garçon et Alexandra c'est si c'est une fille. Interrogé par le Mail Online - tabloïd conservateur dont le groupe a été attaqué en justice par Meghan Markle - le porte-parole du groupe Labrokes, Alex Apati, a rappelé que "Archie était un inattendu coup de modernité" dans le choix d'ordinaire très traditionnel quand il est question d'un enfant de la famille royale. Ce qui fait que des prénoms comme Elizabeth, Philip ou Charles, suscitent actuellement moins d'enthousiasme chez les parieurs.

Culottés, certains ont aussi misé quelques sous sur Diana... Si Harry choisi de rendre hommage à sa défunte maman de cette manière, il risque de faire une poignée d'heureux ! La société concurrente, Coral, affiche de son côté des prénoms différents : Spencer pour un garçon et Alice pour une fille. Il n'y a pas que la question du sexe ou du prénom qui se pose concernant le futur enfant puisque sa nationalité suscite aussi la curiosité. Meghan Markle (39 ans) est américaine - elle a arrêté ses démarches pour obtenir la nationalité de son mari - et Harry (36 ans) est britannique. Le couple a décidé de fuir le Royaume-Uni sous la pression des médias pour s'installer définitivement en Californie... Pour l'heure, "le duc et la duchesse de Sussex sont fous de joie d'attendre leur deuxième enfant", a fait savoir un porte-parole.