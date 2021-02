Meghan Markle enceinte du prince Harry : leur 2e enfant sera-t-il américain ?

Le carnet de famille devient de plus en plus complexe. Le dimanche 14 février 2021, la planète a appris que Meghan Markle et le prince Harry, son époux, allaient bientôt devenir parents pour la deuxième fois. En revanche, on ne sait presque rien de ce futur enfant. Ni son sexe, ni une fourchette temporelle pour nous indiquer la date de sa naissance... pas même la nationalité qui sera inscrite sur ses documents d'identité ! Comme vous le savez, la duchesse et le duc de Sussex ont déménagé au Canada en novembre 2019 avant de s'installer, en famille, à Los Angeles. Ce qui signifie que s'il naît aux Etats-Unis, le nouveau membre de la famille royale d'Angleterre sera américain.

La reine Elizabeth II serait-elle au bord de la crise de nerfs ? Pas si l'on en croit les récentes déclarations du palais de Buckingham. Selon le porte-parole de la couronne, la grande monarque de 94 ans serait, au contraire, très heureuse à l'idée de rencontrer sa nouvelle petite-fille ou son nouveau petit-fils. "Sa majesté, le duc d'Edimbourg, le prince de Galles et la famille entière sont enchantés et ils ne leurs souhaitent que du bonheur", précise le représentant. Que tout le monde se rassure : l'enfant de Meghan Markle et du prince Harry pourrait également avoir la double nationalité. Puisque maman est américaine et papa anglais, les parents pourraient remplir un brin de paperasse et très vite régler le problème.

On aurait pu croire que Meghan Markle accoucherait en Angleterre. Il a été rendu officiel que le prince Harry allait rendre visite à sa famille cet été 2021 pour la première fois depuis son déménagement outre-Atlantique. Hélas, le voyage se fera sans son épouse, qui ne pourra se permettre de voyager pour des raisons "personnelles et pratiques". Et pour cause. Si l'on en croit l'évolution déjà bien entamée de son baby bump, dévoilé sur une photographie en noir et blanc le dimanche 14 février - une date très symbolique ! -, la duchesse de Sussex aura déjà donné la vie... ou s'apprêtera à le faire. L'avenir semble donc scellé vis-à-vis de cette nationalité. Ce qui fera un point commun entre le nouveau-né et Archie, son grand frère. L'enfant de 1 an aurait déjà un accent américain bien prononcé si l'on en croit ses récents balbutiements dans le podcast de papa et maman...