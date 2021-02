Diaporama Meghan Markle enceinte pour la 2e fois : découvrez les prénoms favoris des parieurs !

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, en visite à la Canada House à Londres

A l'occasion de la journée mondiale du droits des femmes, Meghan Markle (enceinte), duchesse de Sussex, a participé à une discussion conjointe avec le Trust "The Queen's Commonwealth" au King's College à Londres. Le 8 mars 2019.

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, en calèche à la sortie du château de Windsor après leur mariage le 19 mai 2018.

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, ont été accueillis par une foule de supporters au Viaduct Harbour à Auckland, Nouvelle-Zélande, le 30 octobre 2018.

6 / 11

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, participent à une réunion sur l'égalité des genres avec les membres du Queen's Commonwealth Trust (dont elle est vice-présidente) et du sommet One Young World au château de Windsor, le 25 octobre 2019.