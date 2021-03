Meghan Markle et Kate Middleton, la guerre est déclarée : qu'en pensez-vous ?

Qui est la méchante dans l'histoire ? Y'en a-t-il vraiment une ? Tant de questions englobent la relation aussi délicate qu'inexistante entre Meghan Markle et Kate Middleton. Les deux duchesses ne se seraient jamais vraiment bien entendues. On les voyait souriantes et cordiales lors de divers événements officiels lorsque Meghan et Harry n'avaient pas encore déménagé en Californie. Désormais, la donne semble changée.

Dans son interview à Oprah, Meghan Markle expliquait que c'était Kate Middleton qui l'avait faite pleurer à quelques jours de son mariage et non l'inverse, comme ont pu le rapporter plusieurs tabloïds. "J'ai essayé de protéger cette information. Quelques jours avant le mariage, elle était fâchée à cause d'une robe de demoiselle d'honneur et ça m'a fait pleuré, ça m'a vraiment blessée (...) Il n'y a pas eu de confrontation. Ce n'est pas juste pour elle d'entrer dans les détails parce qu'elle s'est excusée et que je lui ai pardonné", avait expliqué la duchesse de Sussex.

Depuis toujours, les médias britanniques étaient particulièrement acerbes envers Meghan Markle, alors qu'ils traitaient Kate Middleton avec plus de bienveillance.

Dans le livre Finding Freedom, écrit par Omid Scobie et Carolyn Durand, on apprend que Meghan et Kate n'auraient jamais été proches. "Meghan s'accorderait à dire qu'elle et la duchesse ne sont pas les meilleures amies. Leur relation n'a pas beaucoup évolué depuis qu'elle est devenue la petite amie de Harry (...) Mais elles ne se font pas la guerre. La vérité c'est que Meghan et Kate ne se connaissent pas si bien que ça", décrivaient les experts royaux dans cet ouvrage paru en 2020.

Si la relation entre Meghan et Kate fut un temps au point mort, elle est désormais fêlée par plusieurs évènements. La maman d'Archie expliquait avoir ressenti un sentiment d'injustice et d'abandon lorsque Kate Middleton n'a pas cherché à faire démentir le fait que Meghan l'aurait faite pleurer, alors qu'elle savait que c'était faux. On imagine également que la distance qui les sépare désormais n'arrange rien.

