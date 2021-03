Archie heureux en Californie : Meghan et Harry se confient sur son drôle de vocabulaire

Rares sont les apparitions du petit Archie ! Lors de leur interview vérité avec Oprah Winfrey, diffusée le 7 mars 2021 sur la chaîne américaine CBS, le prince Harry et Meghan Markle ont donné des nouvelles de leur fils, aujourd'hui âgé de 21 mois. Les Sussex ont même dévoilé une adorable vidéo de leur petit garçon jouant sur la plage avec les chiens de la famille, Guy le beagle et Pula le labrador.

Voilà maintenant un an que le duc et la duchesse ont quitté la monarchie britannique et posé leurs valises en Californie. Désormais installés dans une grande villa de Montecito, près de Santa Barbara, le prince Harry et Meghan Markle aspirent à une vie "authentique", comme ils ont pu le confier à leur amie Oprah Winfrey, en lui faisant visiter le poulailler d'Archie installé dans leur grand jardin. "Ce genre de chose est si basique, mais c'est vraiment épanouissant et il s'agit de revenir à l'essentiel", a notamment affirmé l'ex-actrice américaine de 39 ans, qui compare volontiers son expérience royale à celle d'une princesse Disney.

"Cette année a été folle pour tout le monde, mais avoir un espace extérieur où je peux aller marcher avec Archie, où nous pouvons partir en balade en famille avec les chiens, faire du vélo (...)", le prince Harry a-t-il ajouté, un large sourire aux lèvres. "Nous descendons à la plage, qui est si proche, toutes ces choses sont justes, je suppose que le point culminant pour moi est de le coller à l'arrière du vélo dans son petit siège bébé et de l'emmener en promenade à vélo, ce que je n'ai jamais pu faire quand j'étais jeune, a confié le fils de Diana et Charles. Je peux le voir derrière, il tend ses bras et il dit, "whoo", il parle, il parle, il parle en disant, "palmier, maison" et ce genre de choses."

Images de bonheur... et confidences chocs

A l'image de son impressionnant premier mot, le petit Archie continue de peaufiner son vocabulaire. A en croire ses parents, son mot du moment est "hydrate". Déjà du genre prudent à même pas deux ans, le garçonnet a également pris l'habitude de lancer un "rentre bien" lorsque quelqu'un part en voiture. Dans quelques mois, Archie pourra compter sur un nouveau partenaire de jeux... Ou plutôt, une nouvelle partenaire ! Lors de cette interview, Meghan Markle et Harry ont en effet annoncé attendre une petite fille pour l'été prochain ! La grossesse avait été confirmée en image le 14 février dernier, mais le sexe du bébé n'avait pas encore été dévoilé.

Si ces instants de bonheur n'ont pas manqué de séduire les téléspectateurs américains dimanche soir, les nombreuses révélations chocs des Sussex devraient moins bien passer lors de la diffusion de l'interview au Royaume-Uni ce lundi. Non seulement Meghan Markle a confié avoir eu des pensées suicidaires lorsqu'elle était enceinte d'Archie, tant sa vie royale était éprouvante, mais elle a également affirmé qu'au palais, certains étaient inquiets de la couleur de peau de son fils avant sa naissance... Une prise de parole qui ne manquera pas de diviser les Anglais, déjà partagés depuis qu'une plainte pour harcèlement contre la duchesse a été révélée dans la presse.

L'interview complète du prince Harry et Meghan Markle sera diffusée en exclusivité sur TMC, lundi 8 mars 2021 à 21h10.

Marine Corviole