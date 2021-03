Meghan Markle compare son expérience royale à celle... d'une princesse Disney !

Elle n'a peut-être pas passé d'accord avec la méchante Ursula, mais elle se reconnaît volontiers dans le personnage d'Ariel, la petite sirène ! Lors de son interview vérité avec son amie Oprah Winfrey, diffusée le 7 mars 2021 sur la chaîne américaine CBS, Meghan Markle est revenue sur sa douloureuse expérience au sein de la monarchie britannique. Dès le début de sa relation avec le prince Harry en 2016, la duchesse de Sussex s'est sentie muselée par le protocole royal...

Avant d'emménager au Frogmore Cottage de Windsor au printemps 2019, le prince Harry et Meghan Markle vivaient à Londres, au Nottingham cottage, sur le domaine du palais de Kensington. Déjà poursuivie par les photographes, l'ex-actrice américaine y passait une grande partie de ses journées à l'abri des objectifs, dans sa ville d'adoption. "J'étais assise au Nottingham cottage et La Petite Sirène est passée. Et qui, en tant qu'adulte, regarde vraiment La Petite Sirène, mais c'est passé et je me suis dit, 'Bon je suis là tout le temps, autant le regarder, puis, 'Oh mon dieu elle tombe amoureuse d'un prince et à cause de ça elle perd sa voix, la duchesse de Sussex a-t-elle expliqué à Oprah Winfrey, en faisant ainsi référence au film d'animation des studios Disney sorti en 1989 et inspiré du conte de Hans Christian Andersen. Mais à la fin, elle retrouve sa voix."

Respecter les règles strictes du protocole et sacrifier ses prises de parole engagées était véritablement contre-nature pour Meghan Markle, qui confie avoir eu des pensées suicidaires tant son quotidien royal était éprouvant. Avant même de devenir une actrice célèbre, l'Américaine était un porte-parole reconnu, notamment lorsqu'il s'agissait de défendre l'égalité des sexes. "J'ai toujours valorisé l'indépendance. J'ai toujours été franche, en particulier sur les droits des femmes, et c'est la triste ironie de ces quatre dernières années, je préconise depuis si longtemps que les femmes utilisent leur voix. Et puis je suis restée silencieuse", la mère du petit Archie (21 mois) a-t-elle ajouté.