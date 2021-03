Diaporama Meghan Markle compare son expérience royale à celle... d'une princesse Disney !

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, en calèche au château de Windsor après la cérémonie de leur mariage au château de Windsor, Royaume Uni.

L'interview vérité du prince Harry et Meghan Markle avec Oprah Winfrey, diffusée sur CBS le 7 mars 2021.

Le prince Harry et Meghan Markle annoncent l'arrivée de leur deuxième enfant en image, avec une photo prise par leur ami photographe Misan Harriman. Le 14 février 2021.

Le Prince Harry et Meghan Markle posent à Kensington palace après l'annonce de leur mariage au printemps 2018 à Londres le 27 novembre 2017.

Kate Catherine Middleton, enceinte et le prince William, duc de Cambridge avec le prince Harry et sa fiancée Meghan Markle, le prince Philip Duc d'Édimbourg - La famille royale d'Angleterre arrive à l'église St Mary Magdalene pour la messe de Noël à Sandringham le 25 décembre 2017

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, à la sortie de chapelle St. George au château de Windsor - Sortie après la cérémonie de mariage du prince Harry et de Meghan Markle en la chapelle Saint-George au château de Windsor, Royaume Uni, le 19 mai 2018.

Le prince Harry et sa fiancée Meghan Markle arrivent au "Nottingham Contemporary" pour la journée mondiale de la lutte contre le Sida à Nottingham à l'occasion de leur première visite officielle depuis leurs Fiançailles à Nottingham le 1er decembre 2017.

Le prince Harry et Meghan Markle (Robe Oscar de la Renta), duc et duchesse de Sussex, font leur première apparition en podcast sur Spotify depuis l'annonce de la deuxième grossesse de Meghan le 22 février 2021.

Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle (enceinte), duchesse de Sussex en visite à la Fédération Royale Marocaine de Sports Equestres à Rabat, lors de leur voyage officiel au Maroc. Le 25 février 2019

Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex ,enceinte, arrivent au Royal Albert Hall à Londres pour assister à un spectacle du Cirque du Soleil le 16 janvier 2019.

Le prince Harry et Meghan Markle lors d'une visite à Birkenhead le 14 janvier 2019.

Le prince Harry et Meghan Markle, duc et duchesse de Sussex, présentent leur fils Archie Harrison Mountbatten-Windsor dans le hall St George au château de Windsor le 8 mai 2019.

Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex et leur fils Archie Harrison Mountbatten-Windsor lors d'un match de polo de bienfaisance King Power Royal Charity Polo Day à Wokinghan, comté de Berkshire, Royaume Uni, le 10 juillet 2019.

Le prince Philip, duc d'Edimbourg, la reine Elisabeth II d'Angleterre, la mère de Meghan Doria Ragland, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex, et leur fils Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Windsor, le 7 mai 2019.

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, première apparition publique de la duchesse depuis la naissance du bébé royal Archie lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, au palais de Buckingham, Londres, le 8 juin 2019.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, prince de Galles, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Andrew, duc d'York, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019.