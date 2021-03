Le prince Harry toujours en froid avec son père et William ? "Il y a eu beaucoup de peine"

Les relations du prince Harry et sa famille pourront-elles un jour guérir du Megxit ? Rien n'est moins sûr... Lors de son interview vérité avec Meghan Markle et Oprah Winfrey, diffusée le 7 mars 2021 sur la chaîne américaine CBS, le duc de Sussex s'est confié sur l'impact qu'a eu son départ de la monarchie sur le plan personnel. Si le Britannique de 36 ans semble avoir préservé sa complicité avec la reine, ses rapports avec son père le prince Charles et son frère, le prince William, restent délicats.

Avant de s'installer en Californie au mois de mars 2020, le prince Harry, Meghan Markle et leur fils Archie (21 mois) ont préparé leur départ de la monarchie depuis le Canada et l'île de Vancouver. Suite à leur grande annonce, le 8 janvier 2020, le duc de Sussex se souvient avoir eu "trois conversations avec sa grand-mère et deux conversations avec son père" pour évoquer les termes de leur départ. "Il [le prince Charles] m'a demandé de mettre ça par écrit, et j'y ai mis tous les détails, même le fait que nous avions pour projet de faire l'annonce le 7 janvier." Mais après ça, le prince Charles "a arrêté de répondre" aux appels de son fils.

Si père et fils ont renoué le contact depuis, notamment lorsque le prince Charles a contracté le coronavirus au début de la pandémie, Harry estime qu'il reste "beaucoup de travail". "Je suis vraiment déçu parce qu'il a traversé quelque chose de similaire. Il sait ce qu'est la douleur. Et Archie est son petit-fils", le duc de Sussex a-t-il ajouté face à Oprah Winfrey. "Bien sûr, je l'aimerai toujours, mais il y a eu beaucoup de peine. Et je continuerai de faire une de mes priorités d'essayer de réparer cette relation." L'arrivée l'été prochain du deuxième enfant des Sussex - une petite fille ! - aidera peut-être le clan à se ressouder...