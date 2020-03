Prince Charles : Positif au Covid-19, comment a-t-il prévenu William et Harry ?

Bien évidemment, c'est à distance que le prince Charles a prévenu ses proches de cette mauvaise nouvelle : le 24 mars 2020, il a été testé positif au coronavirus alors qu'il se trouve dans sa résidence de Birkhall, en Écosse, où il est confiné avec son épouse Camilla depuis dimanche dernier. Le test de cette dernière s'est quant à lui avéré négatif. Comme l'a précisé le palais de Buckingham mercredi, le Britannique de 71 ans a pu s'entretenir sur son état de santé avec ses fils William et Harry, de même qu'avec sa mère la reine, restée à Windsor avec le prince Philip.

Les premiers symptômes dits "légers" sont apparus le week-end dernier et le test réalisé par les services de santé publique locaux a été effectué lundi. Ce n'est que mardi soir que le prince de Galles a appris qu'il avait contracté le Covid-19. Mais son porte-parole à Clarence House, sa demeure officielle, se veut rassurant : il va bien et continue de travailler à distance, isolé de son épouse non contaminée. "Tous deux gardent le moral, a rapporté une source royale du magazine People. La duchesse est inquiète pour lui, mais elle est consciente de son état d'esprit positif (...). Elle est optimiste."

C'est certainement par téléphone que le prince Charles a prévenu ses deux fils : le prince William serait confiné avec Kate Middleton et leurs trois enfants dans leur maison de campagne d'Anmer Hall, dans le Norfolk, tandis que le prince Harry réside désormais au Canada, sur l'île de Vancouver, avec Meghan Markle et Archie (10 mois).

La dernière réunion de famille remonte au 9 mars dernier, à Londres, lorsque les Windsor se sont tous retrouvés à Westminster pour la messe annuelle du Commonwealth. Un événement d'autant plus suivi par les médias qu'il marquait le dernier engagement officiel du prince Harry et Meghan Markle avant qu'ils ne prennent définitivement leurs distances avec la monarchie, le 31 mars.