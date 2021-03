Meghan Markle suicidaire, elle confie avoir pensé au pire : "Je ne voulais plus être en vie"

"Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe pour quelqu'un en privé..." Lors de son interview événement avec son amie et voisine Oprah Winfrey, diffusée dimanche soir aux Etats-Unis, Meghan Markle a confié avoir eu des pensées suicidaires tant sa vie royale était éprouvante. Au côté de son mari le prince Harry, l'ex-actrice de 39 ans est revenue sur ses deux années éprouvantes au sein de la monarchie britannique, un an après l'avoir quittée pour s'installer en Californie.

"J'avais honte de le dire à ce moment là et honte de devoir l'admettre à Harry, la duchesse de Sussex a-t-elle expliqué, comme l'a rapporté People. Mais je savais que si je ne le disais pas, alors je le ferais. Je ne voulais tout simplement plus être en vie. C'était une pensée claire et réelle et effrayante et constante." Meghan Markle a ajouté qu'elle "pensait que cela aurait résolu tout pour tout le monde". La mère du petit Archie (21 mois) s'est notamment rappelée un moment particulièrement difficile, survenu au mois de janvier 2019, alors qu'elle était enceinte...

Meghan Markle a confié ses pensées suicidaires à son mari peu de temps avant de se rendre au Royal Albert Hall de Londres, pour assister à une représentation (voir diaporama). "Je me souviens de lui me disant, 'Je ne pense pas que tu puisses y aller'. Et j'ai dit, 'On ne peut pas me laisser seule'." La duchesse explique que l'on peut voir sur les photos prises lors de cette soirée qu'elle tient fermement la main d'Harry, et que dès que les lumières s'éteignaient, elle était "en pleurs" : "Nous essayons juste de tenir bon tous les deux", a-t-elle ajouté lors de son entretien avec Oprah Winfrey.

Vous devez avoir de la compassion

Celle qui attend actuellement son deuxième enfant (une petite fille !) a alors rappelé qu'il ne faut pas toujours se fier aux apparences : "Je pense qu'il est important que les gens se souviennent qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe pour quelqu'un en privé. Aucune idée. Même les personnes qui sourient et brillent de la lumière la plus vive. Vous devez avoir de la compassion pour ce qui peut peut-être vraiment se passer."

La pression médiatique et le manque de soutien au sein de la famille royale ont finalement eu raison de la détermination de Meghan Markle et Harry. Dans une impasse et malheureux, le couple a pris la décision de quitter la monarchie en début d'année 2020. Installés en Californie depuis maintenant un an, les Sussex ne regrettent en rien leur décision.

Pourtant, la duchesse continue, malgré elle, de faire grand bruit outre-Manche : quelques jours avant la diffusion de son interview télévisée, le journal The Times a révélé qu'elle avait fait l'objet d'une plainte pour harcèlement, formulée en octobre 2018 par un ancien collaborateur du palais de Kensington. Se disant "très préoccupé" par cette affaire, le palais de Buckingham a ouvert une enquête en interne. Les avocats des Sussex ont rapidement dénoncé "une campagne de dénigrement calculée basée sur une désinformation trompeuse et nuisible".

L'interview complète du prince Harry et Meghan Markle sera diffusée en exclusivité sur TMC, lundi 8 mars 2021 à 21h10.

Marine Corviole