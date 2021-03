Meghan Markle et Harry ont perdu des millions avec le Megxit, voilà combien

L'interview de Meghan Markle et du prince Harry a secoué l'impassible famille royale britannique ! Harry y a notamment révélé que la monarchie lui avait coupé les vivres après que son épouse et lui aient abandonné leurs fonctions. Le couple aurait ainsi renoncé à près de 10 millions d'euros de fonds et de services...

L'info est signée du Daily Mail, un des tabloïds mis en cause par Meghan Markle lors de son procès contre le groupe Associated Newspapers. Le site révèle que la duchesse de Sussex et son mari le prince Harry ont renoncé à près de 10 millions d'euros (8,4 millions de livres sterling) de fonds et de services en quittant la famille royale, une sortie baptisée Megxit, en référence au Brexit, par les médias d'outre-Manche.

Selon un audit du Daily Mail, Harry et Meghan recevaient 5 millions de livres (près de 6 millions d'euros) pour assumer leurs obligations royales. Une moitié provenait de la bourse de la Souveraine, à savoir la reine Elizabeth II, et l'autre de la fortune privée du duché de Cornouailles, appartenant au papa de Harry, le prince Charles.

Les subventions de la famille royale leur permettaient aussi d'assurer leur sécurité grâce à six gardes du corps entraînés. Leur présence coûtait 1 million de livres (un peu plus d'un million d'euros) l'année.