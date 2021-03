Elizabeth II brise le silence : première réaction à l'interview choc de Meghan et Harry

Sans doute secouée par l'interview polémique accordée par son petit-fils le prince Harry - qui a juré avoir une belle relation avec sa grand-mère, son "colonel en chef", et "du respect pour elle" - et Meghan Markle à la présentatrice Oprah Winfrey pour la chaîne américaine CBS, la reine Elizabeth II a décidé de ne pas rajouter de l'huile sur le feu.

Dans l'interview du couple, énorme succès d'audience avec 17 millions de téléspectateurs aux Etats-Unis, 11 millions au Royaume-Uni et 1,4 million en France, les critiques contre la famille royale n'avaient pas manqué : Kate Middleton en avait pris pour son grade, le clan a été accusé de ne pas avoir montré assez de soutien notamment face aux tabloïds, et certains ont même été accusés de racisme envers Archie ! C'est d'ailleurs sur ce point particulièrement choquant que la souveraine, âgée de 94 ans, a notamment réagi dans un communiqué diffusé par Buckingham Palace ce mardi 9 mars 2021.

"Toute la famille est attristée d'apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan. Les questions soulevées, en particulier celles liées à la race, sont préoccupantes. Bien que certains souvenirs puissent varier, elles sont prises très au sérieux et seront traitées par la famille en privé. Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de la famille", a fait savoir le palais. Jusqu'à présent, Elizabeth II avait refusé de réagir et de signer un communiqué préparé en urgence après des heures en réunion de crise avec le prince William et le prince Charles. Ce dernier, que l'on dit "dévasté" par les critiques de son plus jeune fils à son égard, est apparu sur le terrain, stoïque et refusant de commenter la situation.

Elizabeth II, qui avait effectivement une tendresse particulière pour Harry, traverse une période très dure puisque la polémique autour de l'interview de son petit-fils intervient à un moment où elle est aussi préoccupée par la santé de son mari le prince Philip. Ce dernier, âgé de 99 ans, est toujours hospitalisé après une récente opération.