Meghan Markle en pleurs à cause Kate Middleton : "Elle s'est excusée et je lui ai pardonné"

Pour la première fois, Meghan Markle a commenté sa relation délicate avec sa belle-soeur Kate Middleton. Lors de son interview événement avec son mari le prince Harry et Oprah Winfrey, diffusée le 7 mars 2021 sur la chaîne américaine CBS, la duchesse de Sussex est revenue sur ses deux années difficiles au sein de la monarchie. Une expérience d'autant plus éprouvante qu'au sein même de la famille royale, des tensions ont compliqué l'intégration de l'Américaine.

Lors de cet entretien vérité, l'ex-actrice a notamment évoqué la rumeur selon laquelle Kate Middleton aurait fini en pleurs lors des essayages pour son mariage avec le prince Harry, à cause d'une histoire de collants pour sa fille la princesse Charlotte... "L'inverse s'est produit, Meghan Markle a-t-elle expliqué dimanche soir à la télévision. Et je ne dis pas ça pour dénigrer qui que ce soit, parce que c'était une semaine vraiment difficile avant le mariage, et elle était bouleversée par quelque chose. Mais elle a assumé, elle s'est excusée et m'a apporté des fleurs et une note d'excuses." La duchesse de Sussex a alors ajouté : "Je ne pense que pas que cela soit juste pour elle d'entrer dans les détails parce qu'elle s'est excusée. Et je lui ai pardonné."

La mère du petit Archie (21 mois) s'est dite "choquée" de voir cette histoire reprise par les médias, de façon erronée donc, plusieurs mois après le mariage. "Je n'aurais jamais voulu que cela sorte, même si c'est arrivé", Meghan Markle a-t-elle affirmé, tout en déplorant l'habitude des médias de toujours chercher "un héros et un méchant". Un an après son départ officiel de la monarchie et du Royaume-Uni, la duchesse de Sussex appelle les fans les plus virulents à l'apaisement : "Si vous m'aimez, vous n'avez pas à la détester. Et si vous l'aimez, vous n'avez pas à me détester."

En dehors des grandes réunions de la famille royale pour des événements incontournables, tels que la parade Trooping The Colour au mois de juin, les deux duchesses n'ont effectué que peu d'engagements officiels ensemble. Les épouse de William et Harry ont pourtant essayé de se rapprocher, notamment dans les tribunes du tournoi de Wimbledon, grâce à leur passion commune pour le tennis...