Meghan Markle et le prince Harry : leur podcast déçoit, ils se font doubler par... des baleines !

Le 29 décembre 2020, Spotify mettait à disposition le premier podcast de Meghan Markle et le prince Harry, après avoir signé un deal avec leur société de production Archewell Audio. Un contrat estimé à 30 millions de livres sterling (33 millions d'euros environ). Si ce premier épisode d'une trentaine de minutes, spécial Noël, a fait du bruit en raison de la brève participation de leur fils Archie et celle du chanteur Elton John, il n'a pas aussi bien fonctionné que prévu.

Comme le rapporte le Mail Online, qui est à ranger du côté des médias britanniques hostiles à Meghan Markle mais pro Kate Middleton, le podcast du couple n'a démarré qu'à la 17e place des charts sur Spotify UK. Il se retrouvait alors sous un podcast intitulé Deep Sleep Sounds qui diffuse des bruits de baleines pour aider ceux ayant des troubles du sommeil... Un démarrage peu glorieux mais, heureusement, le podcast du couple désormais officiellement retiré de la famille royale a fini par grimper. Avec le battage autour de l'accent supposément américain d'Archie (1 an), les curieux se sont précipités dessus et, au moment de publier le 31 décembre, le Mail rapporte qu'il a réussi à monter à la 7e position. En revanche, aux Etats-Unis, pays où Meghan et Harry ont choisi de vivre, il n'était que 26e du classement Spotify US.

Meghan Markle (39 ans) et son époux le prince Harry (36 ans) ont décidé de s'assumer financièrement et de ne plus dépendre de la couronne britannique. Par conséquent, les amoureux se retrouvent à devoir passé plusieurs accords pour faire entrer de l'argent dans les caisses. Outre la production de contenus audio, les amoureux ont aussi signé un contrat avec la plateforme Netflix. Ils y produiront des documentaires. En revanche, il y a peu de chances que l'ancienne actrice star de la série Suits reprenne du service devant la caméra.