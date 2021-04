Obsèques du prince Philip : le prince Harry se démène pour rentrer, sans Meghan Markle

À en croire les informations du Mirror, publiées le 9 avril 2021, seul le prince Harry assistera aux obsèques du prince Philip. Enceinte de leur deuxième enfant (une fille attendue pour cet été), son épouse Meghan Markle devrait quant à elle rester en Californie avec leur fils Archie (22 mois). Cela fait maintenant un an que le duc et la duchesse de Sussex ont quitté la monarchie et posé leurs valises aux États-Unis, dans l'espoir d'une vie de famille plus paisible loin des tabloïds et du protocole.

Depuis l'annonce du décès de son grand-père vendredi midi, le prince Harry se "démène" pour pouvoir rentrer en Angleterre à temps pour les obsèques, prévues le 17 avril prochain à Windsor. Après un an d'absence, son retour est compliqué par la crise sanitaire et les limitations en ce qui concerne les voyages internationaux : "Il a dit qu'il voulait être avec tout le monde et qu'il avait déjà pris des dispositions pour rentrer à la maison", a rapporté une source. Le Britannique de 36 ans aurait parlé à plusieurs membres de sa famille, y compris son père le prince Charles, mais aussi ses cousines les princesses Beatrice et Eugenie et ce, en en dépit de la crise royale provoquée par son interview vérité avec Oprah Winfrey il y a un mois...

Les confidences du prince Harry et Meghan Markle lors de cet entretien télévisé n'ont pas manqué de secouer la Couronne, surtout l'affirmation selon laquelle des membres de la Firme auraient fait preuve de racisme avant la naissance d'Archie. Alors hospitalisé, c'est à distance que le prince Philip a suivi la crise royale et familiale qui s'en est suivie. Unis dans le deuil, peut-être ce retour précipité sera-t-il l'occasion pour Harry de se réconcilier avec ses proches ?

En attendant de voir les éventuelles retrouvailles du prince Harry avec sa famille, un timide hommage au prince Philip a été publié sur le site de sa fondation avec Meghan Markle, baptisée Archewell : "A la mémoire de son altesse royale le duc d'Edimbourg. 1921-2021. Merci pour votre service... Vous nous manquerez beaucoup." Un message bref et formel qui n'a pas manqué de déclencher une nouvelle vague de critiques...

Des obsèques simples, en petit comité

Le prince Philip est décédé vendredi matin dans ses appartements privés du château de Windsor, avec son épouse la reine à son chevet, comme il le souhaitait. Même si la crise sanitaire chamboule les plans du palais pour les obsèques, le duc d'Edimbourg aurait de toute façon demandé à être enterré sans grande cérémonie nationale. Les obsèques se tiendront le 17 avril prochain : une cérémonie religieuse sera organisée pour une trentaine de personnes en la chapelle St George, au château de Windsor, avant que le prince Philip ne soit inhumé non loin de là, dans les jardins de Frogmore.

Comme l'a rapporté l'AFP, des salves de tirs ont été tirées samedi midi dans tout le Royaume-Uni en hommage au prince Philip : depuis la Tour de Londres au bord de Tamise, les châteaux d'Edimbourg ou de Belfast, dans l'enclave britannique de Gibraltar, sur les navires de la Royal Navy, où il a servi pendant la Seconde guerre mondiale, le bruit des canons a retenti à 12h, pour la première de 41 salves.

Pour éviter des rassemblements qui violeraient les règles sanitaires en vigueur, le public a été appelé à ne pas se rendre en masse devant les résidences royales mais à signer un livre de condoléances en ligne. Certains se sont cependant rendus au château de Windsor ou au palais de Buckingham, résidence officielle de la reine à Londres, pour y déposer des fleurs et des mots de soutien.